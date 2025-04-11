Вердикт ЭСК РФС по судейству Карасева в дерби ЦСКА – «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала два спорных момента в матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Армейцы выиграли со счетом 3:1.

Главным арбитром был Сергей Карасев.

Оба момента разбирались по инициативе динамовцев.

1. Проверка решения судьи на 88-й минуте не удалять с поля игрока ЦСКА Кирилла Глебова

Решение комиссии: судья ошибочно не удалил c поля игрока команды ЦСКА Кирилла Глебова

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: Кирилл Глебов вступил в единоборство за мяч с игроком команды «Динамо-Москва» Николя Нгамале на высокой скорости в опасной манере. Игрок ЦСКА направлял ногу в сторону соперника, в результате чего, совершил высокий контакт открытой стопой с использованием шипов в область голени игрока «Динамо-Москва». Данные действия угрожали безопасности соперника.

2. Проверка решения ассистента Игоря Демешко на 91-й минуте не фиксировать положение «вне игры» у игрока команды ЦСКА Алехандро Гуарирапы в атакующей фазе перед назначением пенальти в ворота команды «Динамо-Москва»

Решение комиссии: ассистент правильно не зафиксировал положение «вне игры» у игрока команды ЦСКА Алехандро Гуарирапы в атакующей фазе, предшествующей назначению пенальти в ворота команды «Динамо-Москва»

Голосование: единогласно

Мотивировка: Алехандро Гуарирапа, находившийся за линией офсайда в момент передачи мяча партнером по команде Кристианом Бистровичем в зону, которую он начал своe движение, не должен наказываться за нарушение правила «вне игры». Игрок ЦСКА не вмешивался в игру, так как не коснулся мяча, и не мешал играть соперникам в мяч (не оказывал влияния).