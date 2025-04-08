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  • В ЦСКА объяснили сложности с приглашением бразильских команд на Братский кубок

В ЦСКА объяснили сложности с приглашением бразильских команд на Братский кубок

Сегодня, 12:11
3

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о текущей ситуации с организацией предсезонного Братского кубка.

«Был успешный опыт Братского кубка. При поддержке партнеров, думаю, вместе с «Динамо» нам удастся пригласить наших сербских друзей. В Белграде состоялся предварительный разговор между руководителями. Высока вероятность того, что в том или ином виде турнир вновь состоится.

Что касается привлечения других иностранных команд, мы обсуждали этот вопрос. В первую очередь речь могла бы идти о бразильских клубах. Был определенный интерес с той стороны. Нужно понимать, что коммерчески это сильно повышает обязательства со стороны партнеров.

Привезти бразильскую команду логистически дорого, им надо заплатить. Это более коммерческие отношения, нежели братские. Это увеличивает финансовую составляющую. Будет сложно это сделать», – сказал Брейдо.

  • В июле прошлого года ЦСКА выиграл Братский кубок, опередив «Динамо», «Партизан» и ОФК.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
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Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1744104569
А какие бразилы братья ЦСКА и Динамо?....это к газпрЁму)))
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fakeid
1744105701
вроде как летом в питер пожалует сантос. с неймаром или без - хер знает. ну и традиционно, наверное, црвена, да фенербахча. бразил затащить проще всего, потому что сантос не играет на КЧМ, в отличие от 4х других бразильских клубов. ну и вот им небольшой утешительный международный турнирчик вместо товарняков на родине. с црвеной уже надоело играть, скоро 10й матч с ними будет при семаке такими темпами. и вообще все эти турниры, с типа братскими командами, надоели. с корейцами и то интереснее было, или с тальересом, который на тот момент был лидером чемпионата аргентины.
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