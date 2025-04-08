В ЦСКА объяснили сложности с приглашением бразильских команд на Братский кубок

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о текущей ситуации с организацией предсезонного Братского кубка.

«Был успешный опыт Братского кубка. При поддержке партнеров, думаю, вместе с «Динамо» нам удастся пригласить наших сербских друзей. В Белграде состоялся предварительный разговор между руководителями. Высока вероятность того, что в том или ином виде турнир вновь состоится.

Что касается привлечения других иностранных команд, мы обсуждали этот вопрос. В первую очередь речь могла бы идти о бразильских клубах. Был определенный интерес с той стороны. Нужно понимать, что коммерчески это сильно повышает обязательства со стороны партнеров.

Привезти бразильскую команду логистически дорого, им надо заплатить. Это более коммерческие отношения, нежели братские. Это увеличивает финансовую составляющую. Будет сложно это сделать», – сказал Брейдо.