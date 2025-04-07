Агент Комличенко вступился за игрока после критики Дзюбы

Александр Клюев, агент форварда «Ростова» Николая Комличенко, отреагировал на критические слова со стороны Артема Дзюбы в адрес игрока.

– Как восприняли слова Артема Дзюбы о Николае?

– Артем так сказал, это его право. У нас в стране свобода слова.

– Вы не видите в игре Николая то, что сказал Артем?

– Вы же видели, как «Акрон» с Артемом сыграли против «Ростова». Они проиграли, и Николай сыграл весомую роль в этой победе. Он не падал, а заработал пенальти. Николай в очень хорошей форме, не просто так его вызывает в сборную Валерий Георгиевич Карпин. Все эти дешевые разговоры, как говорит сам Артем, ни к чему.