Агент Комличенко вступился за игрока после критики Дзюбы

Александр Клюев, агент форварда «Ростова» Николая Комличенко, отреагировал на критические слова со стороны Артема Дзюбы в адрес игрока.
– Как восприняли слова Артема Дзюбы о Николае?
– Артем так сказал, это его право. У нас в стране свобода слова.
– Вы не видите в игре Николая то, что сказал Артем?
– Вы же видели, как «Акрон» с Артемом сыграли против «Ростова». Они проиграли, и Николай сыграл весомую роль в этой победе. Он не падал, а заработал пенальти. Николай в очень хорошей форме, не просто так его вызывает в сборную Валерий Георгиевич Карпин. Все эти дешевые разговоры, как говорит сам Артем, ни к чему.
- 29-летний Комличенко стоит 4 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Николая 19 матчей, 7 голов, 3 ассиста.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
Источник: «Матч ТВ»