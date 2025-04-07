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Агент Комличенко вступился за игрока после критики Дзюбы

7 апреля 2025, 23:55
5

Александр Клюев, агент форварда «Ростова» Николая Комличенко, отреагировал на критические слова со стороны Артема Дзюбы в адрес игрока.

– Как восприняли слова Артема Дзюбы о Николае?

– Артем так сказал, это его право. У нас в стране свобода слова.

– Вы не видите в игре Николая то, что сказал Артем?

– Вы же видели, как «Акрон» с Артемом сыграли против «Ростова». Они проиграли, и Николай сыграл весомую роль в этой победе. Он не падал, а заработал пенальти. Николай в очень хорошей форме, не просто так его вызывает в сборную Валерий Георгиевич Карпин. Все эти дешевые разговоры, как говорит сам Артем, ни к чему.

  • 29-летний Комличенко стоит 4 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Николая 19 матчей, 7 голов, 3 ассиста.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Акрон Дзюба Артем Комличенко Николай
Комментарии (5)
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FWSPM
1744061860
ну здесь с артемкой сложно не согласится коля тот еще дельфиненко даже круче чем легенда доты олл старс
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АЛЕКС 58
1744077885
Всё правильно Рукастый говорит,Комличенко с первых минут и до финального свистка на траве валяется.
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sochi-2013
1744096369
После игры со Спартаком, Комличенко, по сравнению с тем, чью фамилию называть стыдно, несокрушимая скала. Как он, от тычка в спину, валялся держась за лицо! Неймар обзавидовался.
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