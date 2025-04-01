Дзюба раскритиковал игру Комличенко: «Человек под 90 кг, а падает от дуновения ветра, это не совсем красиво»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался об игре форварда «Ростова» Николая Комличенко.

Накануне «Акрон» проиграл «Ростову» (2:3).

29-летний Комличенко стоит 4 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Николая 18 матчей, 7 голов, 3 ассиста.

«Понятно, что ему разбили голову, досталось, но… От дуновения ветра человек падает, у него такой стиль во всех играх. Надо отдать судье должное, что он сегодня хотя бы на это не велся. Когда человек под 90 килограммов всe время падает… Знаешь, я старался никогда такого себе не позволять.

Но я Комличенко не осуждаю, у каждого своe. Просто уже все об этом говорят, и мне кажется, это не совсем красиво», – сказал Дзюба.