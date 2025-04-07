«Растет большой талант»: Газзаев восхитился 19-летним игроком ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру полузащитника команды Кирилла Глебова в матче 23-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).
«Я хочу отметить 19-летнего Глебова. Парень отдал великолепную передачу на гол Сауля Гуарирапы, а затем еще и заработал пенальти. Весьма высокий КПД за то время, что ему было отведено. Это футболист уже подпирает игроков основы.
Думаю, в ближайшее время мы получим блестящего полузащитника. Пока все его действия радуют. Обладает всеми необходимыми качествами. И технически оснащен, и футбольный интеллект на высоком уровне. Не хочется его перехвалить, но пока в ЦСКА растет большой талант», – сказал Газзаев.
- Глебов стоит 1 миллион евро.
- В сезоне РПЛ у Кирилла 9 матчей, гол, 2 ассиста.
- Контракт до 2027 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»