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Черчесов проанализировал ситуацию в «Зените»

Сегодня, 08:11
2

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку выступлениям «Зенита»

– Вас не удивляет, что «Зенит» перед игрой с «Краснодаром» не является фаворитом чемпионата?

– Фаворит, не фаворит… Это мало что значит. У всех память неплохая, все помнят прошлый год. Там тоже «Зенит» был не в лидерах, в том числе перед последним туром, а все решилось за 5 минут до окончания последнего матча.

Сейчас все вокруг говорят про 100-летие «Зенита». Возможно, это их напрягает. Но я, честно говоря, в футболе уже ничему не удивляюсь. И сейчас – тому, что «Зенит» не считают фаворитом. И потом – если «Зенит» станет чемпионом.

А если 6 лет подряд ты выигрываешь Премьер-лигу, у тебя может быть мини-спад. У Семака большая группа игроков ушла, большая пришла, надо на ходу выстраивать новую команду. Чему тут удивляться?

– Вас не смущает, что «Зенит» как раз и устроил перестройку команды на ходу в год 100-летия?

– Вы думаете это было запланировано заранее? Я, например, не знаю. Ситуации бывают разные. Это касается не только «Зенита». Но иногда планируешь одно, а потом твои планы корректируют обстоятельства. Кого-то ты наметил на усиление, а они не пришли. Где-то травмы сыграли свою роль, кто-то не успел адаптироваться.

Команда – это живой организм. Ты же не на компьютере в футбольный менеджер играешь, где любого взял, любого убрал. Здесь надо оценивать аккуратно, не зная многого, что происходит внутри.

  • «Зенит» занимает 3-е место в РПЛ с 47 очками после 23 туров. Отставание от лидера составляет 5 баллов.
  • Матч «Зенит»«Краснодар» пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 мск.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Черчесов Станислав
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Комментарии (2)
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1744094748
Какая "перестройка"(хотя для нас это слово точно матерное!!!),это просто разложение организма. "Не судите слишком строго, Если даже смерть от Бога. Что ж, не вечно жить самим, Надо место дать другим."
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russkiisergei
1744094964
выстраивать команду? это точно не про симака!зинит это не команда! зинит - позор Российского футбола!!!
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