Черчесов проанализировал ситуацию в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку выступлениям «Зенита»

– Вас не удивляет, что «Зенит» перед игрой с «Краснодаром» не является фаворитом чемпионата?

– Фаворит, не фаворит… Это мало что значит. У всех память неплохая, все помнят прошлый год. Там тоже «Зенит» был не в лидерах, в том числе перед последним туром, а все решилось за 5 минут до окончания последнего матча.

Сейчас все вокруг говорят про 100-летие «Зенита». Возможно, это их напрягает. Но я, честно говоря, в футболе уже ничему не удивляюсь. И сейчас – тому, что «Зенит» не считают фаворитом. И потом – если «Зенит» станет чемпионом.

А если 6 лет подряд ты выигрываешь Премьер-лигу, у тебя может быть мини-спад. У Семака большая группа игроков ушла, большая пришла, надо на ходу выстраивать новую команду. Чему тут удивляться?

– Вас не смущает, что «Зенит» как раз и устроил перестройку команды на ходу в год 100-летия?

– Вы думаете это было запланировано заранее? Я, например, не знаю. Ситуации бывают разные. Это касается не только «Зенита». Но иногда планируешь одно, а потом твои планы корректируют обстоятельства. Кого-то ты наметил на усиление, а они не пришли. Где-то травмы сыграли свою роль, кто-то не успел адаптироваться.

Команда – это живой организм. Ты же не на компьютере в футбольный менеджер играешь, где любого взял, любого убрал. Здесь надо оценивать аккуратно, не зная многого, что происходит внутри.