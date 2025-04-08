Холанд задумался об уходе из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд недоволен результатами команды, что повлияло на его мотивациию. Норвежец может уйти из клуба, несмотря на продление контракта в январе. Он будет рассматривать варианты продолжения карьеры, если результаты «Манчестер Сити» не улучшатся.

За ситуацией вокруг игрока следят «ПСЖ» и «Бавария».