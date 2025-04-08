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Холанд задумался об уходе из «Манчестер Сити»

Сегодня, 10:15
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд недоволен результатами команды, что повлияло на его мотивациию. Норвежец может уйти из клуба, несмотря на продление контракта в январе. Он будет рассматривать варианты продолжения карьеры, если результаты «Манчестер Сити» не улучшатся.

За ситуацией вокруг игрока следят «ПСЖ» и «Бавария».

  • 24-летний Холанд провел в этом сезоне 40 матчей, забил 30 голов, отдал 4 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
  • Контракт Холанда с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2034 года.
  • «Горожане» занимают 6-е место в АПЛ.

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Источник: El Nacional.cat
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Холанд Эрлинг
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Комментарии (1)
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IVANRUS777
1744108098
Думать то он может сколько угодно, но вот уйти, когда у тебя контракт подписан на 10 леь вперёд, врятли получится.
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