Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд недоволен результатами команды, что повлияло на его мотивациию. Норвежец может уйти из клуба, несмотря на продление контракта в январе. Он будет рассматривать варианты продолжения карьеры, если результаты «Манчестер Сити» не улучшатся.
За ситуацией вокруг игрока следят «ПСЖ» и «Бавария».
- 24-летний Холанд провел в этом сезоне 40 матчей, забил 30 голов, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
- Контракт Холанда с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2034 года.
- «Горожане» занимают 6-е место в АПЛ.
Источник: El Nacional.cat