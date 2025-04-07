Гурцкая раскритиковал работу Гончаренко, которого на этой неделе могут уволить из «Пари НН»

Агент, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» неодобрительно высказался о работе главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.
– Александр Удальцов сказал, что вопрос об отставке Гончаренко не стоит.
– Ну, значит, они летом будут искать работу вместе. Спортивный директор всегда защищает тренера, потому что это тандем. И публично он обязан так говорить. Если Саня думает, что вопрос не только в тренере, то это большая проблема. Потому что вопрос только в тренере. Мы видим, каким образом смена тренера сильно меняет картинку с теми же самыми футболистами.
– Наверное, никто в этой студии не скажет ничего плохого про Гончаренко как тренера…
– Я скажу. Он «Урал» утопил в прошлом году с огромнейшим бюджетом.
– Сейчас, как я понимаю, он находится в поиске: сначала вышел в четыре защитника, потом вернулся к «3-4-3» по ходу игры. Идeт поиск.
– Сейчас самое время поиски делать, конечно. Это не поиск – значит, он не знает, что делать. Начинается хаос. А когда у тренера хаос, он сильно передаeтся игрокам. Тренер в любой ситуации, даже когда что-то идeт не так, должен быть убежден, потому что за ним ещe идут 25 человек, которые смотрят на него, как на своего вожака. Если он менжуется, то у них ещe больше паника становится.
Если в следующем туре они сгорают «Динамо», а вероятность этого до матча велика, то уже надо будет думать не о переходных играх, а о том, чтобы хоть каким-то образом остаться. Это будет достижение, если они доползут до переходных матчей.
- Есть инсайд, что Гончаренко действительно могут уволить на этой неделе.
- У «Пари НН» 4 поражения подряд.
- Белорус принял «Пари НН» в октябре, сменив Сашу Илича.