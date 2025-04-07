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  • Гурцкая раскритиковал работу Гончаренко, которого на этой неделе могут уволить из «Пари НН»

Гурцкая раскритиковал работу Гончаренко, которого на этой неделе могут уволить из «Пари НН»

Вчера, 21:19
4

Агент, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!» неодобрительно высказался о работе главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.

– Александр Удальцов сказал, что вопрос об отставке Гончаренко не стоит.

– Ну, значит, они летом будут искать работу вместе. Спортивный директор всегда защищает тренера, потому что это тандем. И публично он обязан так говорить. Если Саня думает, что вопрос не только в тренере, то это большая проблема. Потому что вопрос только в тренере. Мы видим, каким образом смена тренера сильно меняет картинку с теми же самыми футболистами.

– Наверное, никто в этой студии не скажет ничего плохого про Гончаренко как тренера…

– Я скажу. Он «Урал» утопил в прошлом году с огромнейшим бюджетом.

– Сейчас, как я понимаю, он находится в поиске: сначала вышел в четыре защитника, потом вернулся к «3-4-3» по ходу игры. Идeт поиск.

– Сейчас самое время поиски делать, конечно. Это не поиск – значит, он не знает, что делать. Начинается хаос. А когда у тренера хаос, он сильно передаeтся игрокам. Тренер в любой ситуации, даже когда что-то идeт не так, должен быть убежден, потому что за ним ещe идут 25 человек, которые смотрят на него, как на своего вожака. Если он менжуется, то у них ещe больше паника становится.

Если в следующем туре они сгорают «Динамо», а вероятность этого до матча велика, то уже надо будет думать не о переходных играх, а о том, чтобы хоть каким-то образом остаться. Это будет достижение, если они доползут до переходных матчей.

  • Есть инсайд, что Гончаренко действительно могут уволить на этой неделе.
  • У «Пари НН» 4 поражения подряд.
  • Белорус принял «Пари НН» в октябре, сменив Сашу Илича.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Гончаренко Виктор Гурцкая Тимур
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Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1744050371
Бедный Гонча...отовсюду пинают)
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FWSPM
1744050860
если футболисты не тянут хоть гвардиолу поставь будет немногим лучше
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ss21
1744051857
Юран твой выход. А я бы поставил Семина или Тарханова потому что это тренера с незгибаемым характером и воле к победе.
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Интерес
1744052094
Три дня отпуска всей команде,после очередного поражения.Так в Белоруссию он ездил,или всезнающий инсайдер-юрист Смирнов сработал на 3,14 ...?
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