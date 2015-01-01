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Италия. Серия B
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Карпи
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Карпи - результаты матчей
Карпи
Италия. Серия B
Стадион:
Сандро Кабасси
Сайт:
http://www.carpifc1909.it/
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Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Кубок. 2019/2020
Италия. Кубок. 2017/2018
Италия. Кубок. 2016/2017
Италия. Серия А. 2015/2016
Италия. Кубок. 2015/2016
Италия. Кубок. 2012/2013
15.05 | 21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
08.05 | 16:00
Карпи
1 : 3
Лацио
01.05 | 13:30
Ювентус
2 : 0
Карпи
25.04 | 20:00
Карпи
1 : 0
Эмполи
21.04 | 21:45
Милан
0 : 0
Карпи
16.04 | 19:00
Карпи
4 : 1
Дженоа
09.04 | 19:00
Кьево
1 : 0
Карпи
02.04 | 19:00
Карпи
1 : 3
Сассуоло
20.03 | 17:00
Верона
1 : 2
Карпи
13.03 | 17:00
Карпи
2 : 1
Фрозиноне
06.03 | 17:00
Болонья
0 : 0
Карпи
28.02 | 17:00
Карпи
1 : 1
Аталанта
21.02 | 17:00
Торино
0 : 0
Карпи
12.02 | 22:45
Карпи
1 : 3
Рома
07.02 | 17:00
Наполи
1 : 0
Карпи
03.02 | 22:45
Фиорентина
2 : 1
Карпи
30.01 | 17:00
Карпи
1 : 1
Палермо
24.01 | 17:00
Интер
1 : 1
Карпи
17.01 | 17:00
Карпи
2 : 1
Сампдория
09.01 | 17:00
Карпи
2 : 1
Удинезе
06.01 | 17:00
Лацио
0 : 0
Карпи
20.12 | 14:30
Карпи
2 : 3
Ювентус
13.12 | 17:00
Эмполи
3 : 0
Карпи
06.12 | 22:45
Карпи
0 : 0
Милан
29.11 | 17:00
Дженоа
1 : 2
Карпи
22.11 | 17:00
Карпи
1 : 2
Кьево
08.11 | 17:00
Сассуоло
1 : 0
Карпи
01.11 | 17:00
Карпи
0 : 0
Верона
28.10 | 22:45
Фрозиноне
2 : 1
Карпи
24.10 | 19:00
Карпи
1 : 2
Болонья
18.10 | 16:00
Аталанта
3 : 0
Карпи
03.10 | 19:00
Карпи
2 : 1
Торино
26.09 | 19:00
Рома
5 : 1
Карпи
23.09 | 21:45
Карпи
0 : 0
Наполи
20.09 | 19:00
Карпи
0 : 1
Фиорентина
13.09 | 16:00
Палермо
2 : 2
Карпи
30.08 | 21:45
Карпи
1 : 2
Интер
23.08 | 21:45
Сампдория
5 : 2
Карпи
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