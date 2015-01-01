Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
29
4
5
75
20
55
91
38
25
7
6
80
32
48
82
38
23
11
4
83
41
42
80
38
20
7
11
50
38
12
67
38
18
10
10
60
42
18
64
38
16
13
9
49
40
9
61
38
15
12
11
49
43
6
57
38
15
9
14
52
52
0
54
38
13
11
14
43
45
-2
50
38
13
7
18
45
48
-3
46
38
12
10
16
40
49
-9
46
38
12
9
17
52
55
-3
45
38
11
12
15
41
47
-6
45
38
11
9
18
33
45
-12
42
38
10
10
18
48
61
-13
40
38
10
9
19
35
60
-25
39
38
10
9
19
38
65
-27
39
38
9
11
18
37
57
-20
38
38
8
7
23
35
76
-41
31
38
5
13
20
34
63
-29
28
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
16
3
0
49
12
37
51
19
16
2
1
37
6
31
50
19
13
5
1
44
17
27
44
19
13
2
4
29
15
14
41
19
11
5
3
34
16
18
38
19
10
3
6
29
19
10
33
19
10
3
6
32
23
9
33
19
9
6
4
28
22
6
33
19
8
8
3
25
20
5
32
19
8
6
5
27
21
6
30
19
7
8
4
25
18
7
29
19
8
4
7
29
25
4
28
19
7
6
6
22
20
2
27
19
6
6
7
25
25
0
24
19
6
5
8
23
26
-3
23
19
6
4
9
24
30
-6
22
19
6
4
9
18
26
-8
22
19
6
4
9
18
28
-10
22
19
5
5
9
20
21
-1
20
19
4
6
9
21
30
-9
18
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
2
4
38
14
24
41
19
10
6
3
39
24
15
36
19
9
4
6
31
20
11
31
19
8
5
6
24
20
4
29
19
7
5
7
26
26
0
26
19
7
5
7
21
23
-2
26
19
6
6
7
21
21
0
24
19
6
4
9
13
24
-11
22
19
6
3
10
27
30
-3
21
19
5
6
8
20
29
-9
21
19
6
3
10
18
27
-9
21
19
5
4
10
18
29
-11
19
19
4
5
10
17
32
-15
17
19
4
5
10
14
35
-21
17
19
3
6
10
14
26
-12
15
19
3
6
10
14
31
-17
15
19
3
4
12
16
29
-13
13
19
2
6
11
19
36
-17
12
19
1
7
11
13
33
-20
10
19
2
3
14
17
50
-33
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире