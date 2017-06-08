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Италия. Серия B
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Карпи
Новости
Карпи - новости команды
Карпи
Италия. Серия B
Стадион:
Сандро Кабасси
Сайт:
http://www.carpifc1909.it/
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Беневенто» впервые в истории вышел в Серию А
2017.06.08 23:51
1
«Крылья Советов» вернули Мбакогу «Карпи» до завершения срока аренды
2017.01.28 16:18
3
Лазанья стал игроком «Удинезе»
2017.01.14 15:39
«Крылья Советов» усилились двумя форвардами
2016.08.09 20:49
6
«Крылья Советов» проявляют интерес к Мбакогу
2016.07.12 14:40
1
Серия А. «Лацио» уступил «Фиорентине» и другие матчи
2016.05.15 23:40
Серия А. Клозе помог «Лацио» обыгарть «Карпи», «Сампдория» крупно уступила «Дженоа»
2016.05.08 17:55
Серия А. «Ювентус» уверенно разобрался с «Карпи»
2016.05.01 15:25
1
Серия А. «Карпи» обыграл «Эмполи» и оторвался от зоны вылета
2016.04.25 21:53
Кастори: «Был уверен, что сможем обыграть «Милан»
2016.04.22 06:54
Брокки: «Подобные матчи «Милан» обязан выигрывать»
2016.04.22 06:05
Серия А. «Милан» и «Карпи» голов не забили
2016.04.21 23:45
1
Видео
«Милан» перед игрой с «Карпи» исполнил ритуальный танец
2016.04.21 23:18
14
Серия А. «Карпи» с разгромным счетом одолел «Дженоа»
2016.04.16 20:57
Серия А. «Рома» не справилась с «Болоньей»
2016.04.11 23:40
30
Серия А. «Карпи» уступил «Сассуоло»
2016.04.02 20:55
Президент «Палермо»: «Все мысли игроков моего клуба заняты только деньгами»
2016.03.07 19:26
Спаллетти: «Победа над «Карпи» придаст импульс команде»
2016.02.13 06:25
Видео
«Карпи» – «Рома». Все голы
2016.02.13 00:52
Серия А. «Рома» одолела «Карпи»
2016.02.13 00:40
«Карпи» – «Рома». Онлайн-трансляция
2016.02.12 21:49
5
Игуаин: «Игра против «Юве» – обычный матч Серии А»
2016.02.07 21:18
«Ювентус» установил рекорд по количеству выигранных матчей подряд
2016.02.07 20:36
1
Серия А. Победы «Наполи», «Ювентуса» и «Милана»
2016.02.04 00:45
2
Манчини конфликтует с Икарди
2016.02.02 18:58
1
Ридер перешел в «Удинезе»
2016.01.31 01:21
Серия А. «Карпи» и «Палермо» сильнейшего не выявили
2016.01.30 18:53
«Наполи» избавился от трех футболистов
2016.01.29 11:39
1
Фото
Боррьелло перешел в «Аталанту»
2016.01.28 19:36
Манчини: «Момент, который был у Икарди, реализовал бы даже я»
2016.01.24 23:20
2
1
2
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