Серия А. «Лацио» уступил «Фиорентине» и другие матчи

В поединке 38-го тура Серии А «Лацио» на родном стадионе уступил «Фиорентине». Римляне открыли счет уже в самом дебюте встречи, однако потом пропустили четыре гола в свои ворота. Немного сократить разрыв в счете хозяевам удалось за счет гола Мирослава Клозе, забитого с пенальти.
В других встречах «Палермо» добился домашней победы над «Вероной», а «Удинезе» уступил «Карпи».
Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур
Лацио (Рим) – Фиорентина (Флоренция) – 2:4 (1:3)
Голы: 1:0 – Лулич, 2; 1:1 – Весино, 31; 1:2 – Бернардески, 40; 1:3 – Тельо, 45; 1:4 – Весино, 70; 2:4 – Клозе (пенальти), 74.
Палермо (Палермо) – Верона (Верона) – 3:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Васкес, 28; 1:1 – Вивиани, 49; 2:1 – Мареска, 51; 3:1 – Джилардино, 64; 3:2 – Пизано, 84.
Удаления: Морганелла, 35 – Вшолек, 35.
Удинезе (Удине) – Карпи (Карпи) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Верди (пенальти), 36; 0:2 – Верди, 38; 1:2 – Ди Натале (пенальти), 79.
Удаление: Теро, 37.