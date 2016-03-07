Президент «Палермо»: «Все мысли игроков моего клуба заняты только деньгами»

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини подверг жесткой критике игру своей команды, отметив, что клубы с гораздо меньшим бюджетом ни в чем не уступают «росанеро» в игровом плане.

Напомним, по прошествии 28-ми туров «Палермо» располагается на 17-м месте всего в одном очке от зоны вылета.

«В настоящее время «Палермо» имеет плохой менталитет, команда попросту не играет в футбол. Все мысли футболистов заняты только деньгами. На зарплаты у нас уходит 35 миллионов евро, у «Фрозиноне» – в семь раз меньше, но их отставание от нас составляет всего одно очко. Нам стоит поучиться у «Фрозиноне» и «Карпи», как нужно правильно подходить к игре», – приводит слова Дзампарини Radio Kiss Kiss Napoli.