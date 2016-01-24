Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Манчини: «Момент, который был у Икарди, реализовал бы даже я»

    Манчини: «Момент, который был у Икарди, реализовал бы даже я»

    Наставник «Интера» Роберто Манчини выразил недовольство действиями атакующей линии команды во встрече 21-го тура Серии А против «Карпи» (1:1).

    «Я разочарован, уже в третьей игре мы позволяем сопернику создавать такие моменты в конце.

    Есть и вторая серьезная проблема – мы не можем забивать. Наши нападающие обязаны не просто стоять и ждать, когда к ним придет мяч. Футбол – это еще и мозги, а не только мускулы.

    Сегодня я насчитал семь голевых моментов у нас. Однако потом на 92-й минуте мы заснули. Это ненормально, что мы даем возможность сопернику создавать такие шансы.

    Момент Икарди? Даже я забил бы там в свои 50. Нужно реализовывать подобные моменты», – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2016 23:20
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mendez999
    1453671381
    да бля продавайте его на хрен
    Ответить
    ologreds
    1694996353
    numo455805
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+