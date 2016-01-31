Бразильский нападающий «Фиорентины« Ридер перешел в «Удинезе«.

Сумма трансфера не сообщается. Форвард подписал контракт с новым клубом до лета 2020 года.

Первую часть этого сезона Ридер провел в «Карпи« на правах аренды, сыграл 18 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

22-летний Ридер выступал за «Фиорентину» с 2013 года, провел за клуб 35 матчей и забил 3 гола. Сдавался в аренду «Баие», «Кордове» и «Палмейрасу». Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.