Серия А. Клозе помог «Лацио» обыгарть «Карпи», «Сампдория» крупно уступила «Дженоа»

В матче 37-го тура Серии А «Лацио» в гостях в меньшинстве добыл победу над «Карпи» со счетом 3:1.

В других встречах «Самподрия» потерпела разгромное поражение от «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Палермо», «Аталанта» поделила очки с «Удинезе», «Фрозиноне» уступил «Сассуоло».

Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

Сампдория – Дженоа – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Паволетти, 3; 0:2 – Сусо, 26; 0:3 – Сусо, 74.

Карпи – Лацио – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бишевац, 23; 0:2 – Кандрева, 32; 0:3 – Клозе, 73; 1:3 – Мбакогу, 84.

Удаления: Билья, 83; Джорджевич, 90.

Фиорентина – Палермо – 0:0

Фрозиноне – Сассуоло – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Политано, 85.

Аталанта – Удинезе – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сапата, 10; 1:1 – Беллини, 19 (с пенальти).

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