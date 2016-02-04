Серия А. Победы «Наполи», «Ювентуса» и «Милана»

Завершились матчи 23-го тура чемпионата Италии. "Эмполи" спас ничью в поединке с "Удинезе", "Фиорентина" вырвала победу над "Карпи", "Интер" победил "Кьево", "Ювентус" переиграл "Дженоа", "Наполи" в гостях выиграл у "Лацио", "Палермо" дома уступил "Милану", "Сампдория" сыграла вничью с "Торино", "Верона" была сильнее "Аталанты".

Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур

Эмполи - Удинезе - 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 - Сапата, 23; 1:1 - Пуччарелли, 90

Фиорентина - Карпи - 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 - Валеро, 2; 1:1 - Ласанья, 73; 2:1 - Сарате, 90

Интер - Кьево - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - Икарди, 48

Ювентус - Дженоа - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - Де Майо, 30 (автогол)

Лацио - Наполи - 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 - Игуаин, 24; 0:2 - Кальехон, 27

Палермо - Милан - 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 - Бакка, 19; 0:2 - Ньянг, 33 (с пенальти)

Сампдория - Торино - 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 - Муриэль, 66; 1:1 - Белотти, 71; 2:1 - Сориано, 84; 2:2 - Белотти, 90

Верона - Аталанта - 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 - Конти, 30; 1:1 - Силигарди, 42; 2:1 - Паццини, 84