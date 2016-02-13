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    Спаллетти: «Победа над «Карпи» придаст импульс команде»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти остался доволен игрой своей подопечных в матче чемпионата Италии против «Карпи» (3:1).

    «Мы показали хорошую игру без фатальных ошибок. Парни наконец-то поверили, что могут владеть инициативой с начала и до самого конца матча. Мы продемонстрировали свои лучшие качества на поле.

    Команда может играть лучше, но эта победа полностью засужена. В момент, когда «Карпи» сравнял счет, в головах у парней пронеслись воспоминания о прошлых неудачах, но они смогли найти силы, чтобы одержать победу.

    Сегодня у нас многое получалось, в том числе и гол Джеко. В раздевалке мы подшучивали над некоторыми из его невероятных промахов, но сегодня все было идеально.

    Нам удавалось хорошо распоряжаться мячом. Запасные футболисты доказали, что готовы к конкуренции за место в основе. Многое из сегодняшней игры поможет нам в будущем.

    Главное, что нам удалось взвинтить темп после перерыва, и мы не сбавляли оборотов до самого конца встречи. Игроки продолжали искать возможность забить. Я был расслаблен, потому что видел, что такая игра должна принести результат.

    Впереди нас ждет матч с «Реалом». Эта победа поможет нам, придаст импульс команде. Но встреча с мадридцами будет очень сложной, но мы собираемся выйти на нее и играть в футбол, а не отсиживаться у своих ворот», – заявил Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    13.02.2016 06:25
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