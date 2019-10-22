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22.10.2019 20:32На пресс-конференцию «Ювентуса» перед матчем с «Локомотивом» вместе с Маурицио Сарри неожиданно пришел Криштиану Роналду. Португалец редко появляется на таких брифингах, поэтому журналисты воспользовались возможностью и спрашивали все подряд.
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22.05.2019 19:39Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть Жозе Моуриньо на посту главного тренера туринского клуба. Как утверждает Gazzetta dello Sport, 34-летний португалец призвал руководство «бьянконери» пригласить португальского специалиста.
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18.05.2019 11:57Вчера был уволен главный тренер Туринского Ювентуса Аллегри. После долгих лет у руля команды боссы клубы решили его убрать. Одна из причин это провал команды в ЛЧ. Но есть еще один человек которые стал катализатор этого ухода – Роналду.
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14.03.2019 20:49
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14.09.2018 11:21
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