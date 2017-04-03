ЗИДАН ОПОВЕСТИЛ ПЕРЕСА, КОГО БЫ ОН ХОТЕЛ ПРИОБРЕСТИ В ПАРУ К РАМОСУ

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хотел бы укрепить центр обороны своей команды защитником туринского "Ювентуса"

Главный тренер мадридского «Реала« Зинедин Зидан хотел бы укрепить центр обороны своей команды защитником туринского «Ювентуса« Леонардо Бонуччи.

Как информирует Don Balon, о своем желании наставник «сливочных» уже оповестил клубное руководство. По мнению 44-летнего специалиста, ни один из игроков, которые будут в команде в следующем сезоне, не сможет стать достойным партнером капитану: Начо – из-за своей недостаточной квалификации, Рафаэль Варан – из-за травматичности, Хесус Вальехо – из-за своей неопытности. Поэтому, считает Зидан, клубу просто необходимо приобрести Бонуччи.