Маленький футбол с большими возможностями

О стране

фото http://prekrasnij-mir.ru

Лихтенштейн – карликовое княжество в Европе между Швейцарией и Австрией. Здесь живёт около 35тыс. человек в атмосфере полного финансового благополучия. Маленькая страна входит в Шенген, но не является членом Евросоюза. Валюта – швейцарский франк. Язык – немецкий. Промышленность Лихтенштейна строится на точном приборостроении, фармацевтике, керамике и сельском хозяйстве. Туризм развит настолько, что арендовать можно даже всю страну целиком (и это не образное выражение, а реальное предложение на рынке услуг), а производство почтовых марок составляет 10% всего экспорта в экономике. В стране есть одно озеро, один телеканал и один вид транспорта (автобус).

О клубном футболе

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Начнём с того, что футболисты составляют 5% от всего населения Лихтенштейна. Это 2-е место по численности футболистов в стране среди стран Европы (погуглите сами, кто на первом). Однако полноценного чемпионата по футболу в здесь нет, местные клубы имеют возможность попасть в Швейцарскую Суперлигу, а также сыграть в Кубке Лихтенштейна.

Для попадания в Швейцарскую Суперлигу необходимо сыграть в региональном турнире (Челлендж-лига Швейцарии) на общих основаниях со швейцарскими клубами и одержать победу. В сезоне 2016-2017 клуб «Вадуц» представлял княжество в Суперлиге, однако по итогу сезона занял последнее место в таблице и вылетел.

Куда более интересен Кубок Лихтенштейна, победа в котором даёт путёвку в квалификацию Лиги Европы! Интересность этого турнира в том, что клубы страны, которых, к слову, всего 7, могут заявить на участие НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество составов в качестве отдельных участников. На данный момент рекорд турнира – это 18 команд и 4 состава одного клуба. Представьте ситуацию (читайте внимательно, там всё сложно), клуб «Вадуц» заявляет на кубок команды: «Вадуц», «Вадуц II», »Вадуц III» и »Вадуц IV». По итогам жеребьёвки, в 1/16-ой кубка «Вадуц» может встретиться с «Вадуц IV» и проиграть своему 4-ому составу... затем «Вадуц IV» может теоретически дойти до финала и проиграть там команде «Вадуц II». В итоге в кубке побеждает «Вадуц II», в который беспрепятственно можно перевести игроков из «Вадуца» (клуб же один) и в квалификации Лиги Европы сыграет та же команда, которая, вроде как, вылетела в первом круге Кубка... чудеса, да и только! На практике, Кубок Лихтенштейна ни разу не выигрывала команда дублёров, однако 2-е составы довольно часто добираются до стадии полуфинала.

«Вадуц»

фото http://www.mirkrasiv.ru

«Вадуц» – лучший из 7-ми клубов Лихтенштейна. »Вадуц» 45 раз выигрывал Кубок страны (не стоит думать, что «Вадуц» безоговорочный лидер. осечки случаются, в том числе и в недавнем прошлом). В сезоне 2007-2008 клуб впервые пробился в Швейцарскую Суперлигу и, на сегодняшний день сыграл в ней 4 сезона. В квалификации Лиги Европы лучшим достижением «Вадуца» было выступление в Третьем раунде в сезоне 2011-2012, традиционно клуб вылетает во Втором раунде. Однако локомотивом развития лихтенштейнского футбола «Вадуц» назвать сложно, ибо в течение многих лет численность игроков в клубе с местным гражданством не превышает 5 человек (да и они редко играют в основе).

О сборной

фото www.007soccerpicks.com

Лучший клуб Лихтенштейна – «Вадуц»... Второй лучший клуб – «Эшен-Маурен»... а клуб, на базе которого формируют сборную – это «Бальцерс». Логика такая: «Вадуц» и «Эшен-Маурен» – клубы со слишком большими амбициями касаемо победы в Кубке, а также выхода в Швейцарскую Суперлигу и, как следствие, формируют состав из легионеров. Данное обстоятельство не позволяет сформировать сборную из их представителей (тут и игроков не хватит и игровой практики ни у кого нет). Изучая последние вызовы, можно сделать вывод, что сборная сегодня – это на 35% игроки «Бальцерса», на 15% игроки «Вадуца», на 10% футболисты из «Эшен-Маурен» и оставшиеся 40% представители низших лиг Швейцарии, Австрии, Германии и Италии. Заметных успехов у сборной не было и нет, однако в квалификации к Евро и ЧМ о неё регулярно спотыкаются сборные малых европейских государств. Стоит отметить, что Лихтенштейн не безобразничает с натурализацией спортсменов (хотя в той же Германии и Франции, непросто заметить европиоида в составе), скорее всего, местное правительство считает, что футбольные успехи не стоят раздачи кому-попало паспорта страны.

Более-менее известные игроки

Марио Фрик (нападающий/защитник, 43 года)

фото sport.sky.it

По меркам Лихтенштейна, легенда футбола. Наиболее яркими в карьере были выступления в составе «Базеля», «Цюриха» и итальянской «Сиены» (если кто-то в детстве собирал стикеры Panini Серии А, то вы точно знаете этого парня в лицо). За сборную Марио выступал аж 22 года, сыграв 125 матчей и забив 16 мячей (короче, 3 абсолютных рекорда). На клубном уровне Фрик играет до сих пор за дубль «Бальцерса» на позиции защитника. С 2017-го является также главным тренером юношеской сборной.

Марсель Бюхель (полузащитник, 26 лет)

фото http://www.tifosibianconeri.com

Марсель один из примеров натурализации и имеет австрийское происхождение (даже выступал за юношескую сборную) и с Лихтенштейном связан весьма посредственно. Однако, он лидер нынешней сборной и умолчать о нём нельзя. Бюхель воспитанник «Сиены» и известен широкой публике, как перспективный молодой полузащитник «Ювентуса» (его приобретение в 2013-ом обошлось в €1,5млн.), который не оправдал больших надежд. Последние три сезона в Серии А он провёл довольно успешно в составе «Болоньи» и «Эмполи». Летом 2017-го перебрался в «Верону».

Николас Хаслер (полузащитник, 26 лет)

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Ещё один перспективный лихтенштейнец – это Николас Хаслер, ставший лидером «Вадуца» последних лет. Этим летом его подписал канадский «Торонто» из МЛС, где он играет в основе бок-о-бок с Себастьяном Джовинко и Бенуа Шейру. К слову, Николас в 7 матчах успел забить 2 мяча. Посмотрим, что будет дальше.

Итог

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Радостно, что в мире есть уголки, где люди настолько любят футбол, что, помимо основной работы в офисе или на заводе, на абсолютно серьёзном уровне тренируются с 3-им или 4-ым составом местного клуба и заявляются на Кубок страны. Молодёжь настолько больна футболом, что вместо спокойной и сытой жизни пусть даже на пособие по безработице, едет за копейки играть в низшие лиги соседних стран с надеждой пробиться на высокий уровень и некоторым это удаётся. Сегодня множество футболистов с паспортом Лихтенштейна играет в перспективных клубах Европы и находится под пристальным вниманием скаутов. Возможно, спустя 2-3 года об эту сборную в квалификации к ЧЕ и ЧМ будут спотыкаться гораздо чаще.