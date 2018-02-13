Ювентус vs Тоттенхэм

Сегодня праздник футбола сойдутся титаны как вечно второй Ювентус, который спотыкается об испанские гранды и Тоттенхэм тихонько набирающий кондиций и опыта для заветного звания топ клуба с невероятным тренером и суперстабильным нападающим.

Оказывается эта встреча примечательна тем, что команды играют первый официальный матч, команды играли между собой лишь однажды в Международном Кубке Чемпионов. Тогда победу одержал Ювентус со счетом 2:1, но это был ничего не решающий турнир для того чтобы порадовать любителей футбола США, Китая и Сингапура. А вот Лига Чемпионов это тот турнир где себя проявят в полной мере и те и другие.

Из группы Тоттенхэм вышел очень уверенно они показали свой максимальный потенциал не дав забуксовавшему Реалу шансов на первое место, обыграв их дома 3:1 и в гостях сыграв вничью 1:1. Именно это поражение Реала может помешать подопечным Зидана выйти в следующий этап, поскольку вышли сразу же на одного из фаворитов данного турнира. Но опять же не забываем об опыте Зидана по покорению ушастого, непредсказуемости ЛЧ и держим в уме непостояонность ПСЖ. А Ювентус в первой же игре разгромила Барселона, но дальше Ювентус играл лучше хоть и попался весьма бойкий Спортинг благо что Ювентус прошел дальше со второго места.

В данной паре нет явного фаворита, но отдать предпочтение хочется конечно же Ювентусу который очень близок к заветному трофею, и является одним из фаворитов. Хотелось бы чтобы легенда Ювентуса все таки окончил свою карьеру на приятной ноте. Но и амбициям Тоттенхэма тоже хочется восхваляться. Какой замечательный футбол показывает Почеттино, как он своими собственными руками построил этот Тоттенхэм кусочками не без труда и как вырастил крутых игроков вроде Кейна, Сон Мина, Алли и Эриксена.

Не будем гадать и делать никаких прогнозов, и насладимся интересным футболом сегодня. И пусть победит сильнейший.