Из грязи в князи. Кто повторял путь Александра Зинченко

Блог «Штрафная площадь» о футболистах, которые повторили путь Александра Зинченко

Вчера в товарищеском матче «Бавария» – «Манчестер Сити» за горожан дебютировал Александр Зинченко. Молодой и перспективный украинский полузащитник провел на поле первый тайм. Напомним, что футболист перешел этим летом в стан «Манчестер Сити» из скромной «Уфы». Этот трансфер стал примечательным не только для команды из столицы Башкортостана, но и для всего нашего клубного футбола. Редко случается, когда игроку из российского клуба, выступающего не на высоком уровне, удается перейти в зарубежный топ-клуб. Блог «Штрафная площадь» площадь предлагает вспомнить, кому еще получилось повторить путь Александра Зинченко, и желает молодому украинскому полузащитнику удачи и успехов в «Манчестер Сити».

Владимир Бут, Россия/Германия, левый полузащитник, «Черноморец» Новороссийск → «Боруссия» Дортмунд

Владимир является воспитанником новороссийского футбола. Он перешел в дортмундскую «Боруссию» летом 1994 года после яркой игры на юношеском чемпионате Европы в Ирландию. Этому событию способствовало так же трагическое событие: убийство отца Владимира, который был вице-президентом «Черноморца». Трансфер обошелся шмелям в 250 тысяч немецких марок. Уже в сезоне 1996/97 нашему левому полузащитнику удалось закрепиться в основном составе «Боруссии». Отмар Хитцфельд, Михаэль Скиббе и Невио Скала, под руководством которых выступал Бут, отзывались о нем очень высоко. А итальянский тренер и вовсе звал в начале 2004 года Владимира в московский «Спартак». Полузащитник выступал в «Боруссии» до 2000 года. За это время Бут стал дважды чемпионом Германии, победителем Лиги Чемпионов и обладателем Межконтинентального Кубка. Однако несмотря на такой яркий послужной список Владимир оказался в тени многих наших футболистов того времени. Возможно, это произошло из-за того, что ему удалось выступить в составе Сборной России лишь в двух товарищеских матчах. С 2000 года его карьера пошла на спад. Были выступления за «Фрайбург» и «Ганновер», возвращение в Россию переходом в «Шинник» и окончание карьеры в «Черноморце». Сейчас Владимир живет в Новороссийске, работает тренером в детско-юношеской секции Черноморца и гордится, что удалось сыграть в одной команде с такими футболистами, как Томас Хесслер, Маттиас Заммер, Юрген Коллер, Штефан Ройтер и Стефан Шапиюза и выиграть вместе с ними Лигу Чемпионов. Кто знает, возможно, именно благодаря Буту Новороссийск подарит российскому и европейскому футболу новую звезду.

Виктор Будянский, Россия, опорный полузащитник, «Академика» Москва → «Ювентус» Турин

В начале нулевых небезызвестный Константин Сарсания возглавлял проект «Академика», заслуживающий отдельного рассказа. В рамках этой частной школы удалось собрать множество юных талантов со всего СНГ. Юниоры в составе одной команды ездили на зарубежные турниры и играли против сверстников из таких клубов, как «Бавария» и «Ливерпуль», находясь при этом под бдительным взором скаутов из разных европейских клубов. Неудивительно, что Сарсании удалось сколотить на своем проекте состояние, продав права на своих воспитанников командам из Старого Света. Не исключением были Виктор Будянский, Ильяс Зейтуллаев и Сергей Коваленко. Причем оказались они не где-нибудь, а в «Ювентусе». За каждого бьянконери отдали 450 тысяч $ в 2001 году. Компанию этой троице могли составить Александр Данишевский и Андрей Стрельцов, но их агент с выгодой для себя устроил в «Спартак». К сожалению, нашей тогдашней диаспоре в системе «Ювентуса» не удалось оставить в клубе славу Сергея Алейникова и Александра Заварова. Разница в подходе к тренировкам на Западе и у нас. Из-за этого постоянные травмы и скитания по арендам. К тому же, в отличии от Будянского, Зейтуллаева и Коваленко, Алейников и Заваров перешли в «Ювентус» уже опытными игроками. Если говорить о Будянском, то он два раза сыграл за основной состав бьянконери и даже был в его карьере период, когда шла речь о ее перезагрузке. В 2007 году права на Виктора у «Ювентуса» приобрела «Удинезе» за 500 тысяч $. Полузащитнику удалось привлечь внимание Гуса Хиддинка и выйти сначала на замену в матче нашей сборной с Андоррой, а затем с первых минут встречи сыграть против Хорватии. Однако потом снова последовали травмы и аренды. В следствие этого Будянскому не удалось попасть в заявку сборной России на бронзовый для нее Чемпионат Европы в 2008 году. В начале 2009 года опорник вернулся в Россию и сыграл 9 матчей за «Химки» в Чемпионате России. Однако из-за разногласий с главным тренером подмосковной команды Константином Сарсанией, который дал дорогу Виктору в большой футбол, был отчислен. Затем была неудачная из-за травмы попытка перейти в «Варезе» и возвращение в родной Старый Оскол. Сейчас Будянский играет в ЛФЛ. А нам остается сожалеть о том, что наш полузащитник так и не реализовал свой потенциал.

Ильяс Зейтуллаев, Узбекистан, нападающий, «Академика» Москва → «Ювентус» Турин

В отличии от Виктора Будянского узбекский нападающий крымскотатарского происхождения лишь включался в заявку на матч в «Ювентусе», однако на профессиональном уровне выступал до 2014 года. Большую часть карьеры выступал в клубах Серии B. За сборную сыграл в 10 матчах и отметился лишь двумя голами. Последней командой была сербская «Горица».

Сергей Коваленко, Украина, нападающий, «Академика» Москва → «Ювентус» Турин

В «Ювентусе», как и Зейтуллаев, отметился лишь попаданием в заявку на матч основной команды. В 2004 году украинский нападающий перешел в льежский «Стандарт». За 55 матчей в составе бельгийского клуба забил 8 мячей. В 2008 году Коваленко вернулся на Украину. С 2013 года выступает за «Сумы». Из всей выше упомянутой троицы его карьера кажется относительно успешной. Впрочем, в активе Коваленко нет ни одного матча за сборную Украины.

Амир Натхо, полузащитник, Россия, «Дружба» Майкоп → «Барселона»

Двоюродному брату Бибраса Натхо удалось впечатлить селекционеров «Барселоны», выступая за клуб второго дивизиона «Дружба» Майкоп. Удивительно, но при этом Амира проглядели представители клубов Премьер-Лиги. Сезон 2014/15 полузащитник провел в юниорской команде сине-гранатовых, а следующий уже начинал в «Барселоне B». Однако несмотря на это через месяц перешел в ЦСКА к двоюродному брату, где большую часть времени выступал за молодежный состав. По окончанию сезона 2015/16 покинул стан армейцев. В июне был на просмотре в «Спартаке», но контракт с красно-белыми подписан не был. Сейчас Амир Натхо продолжает искать себе команду, являясь свободным агентом. Что произошло c ним? Карьера пошла вниз или произошло какое-то недоразумение? Будущее ответит на этот вопрос.

Фото: Сегодня.ua, Еженедельник «Футбол», Советский Спорт, tribuna.ua, ФК «Сумы», Чемпионат.com