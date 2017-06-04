Симуляция Рамоса или как «Ювентус» проиграл Лигу чемпионов

Моя самая первая запись,надеюсь вам будет интересно.Приму ваши советы по улучшению контента :3

Вчера в Кардиффе стал известен клуб,который первым в современной истории стал победителем кубка чемпионов 2 раза подряд.По известным каждому причинам,данный матч породил огромное количество споров о справедливости судейства (Как часто бывает в матчах такого уровня).Но только ли из-за этого ли проиграл главный клуб Италии?Рассмотрим все проблемы этого матча:

ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА

Начнем с самого обсуждаемого события финала,а именно с удаления Хуана Куадрадо.Почему люди до сих пор никак не могут привыкнуть к подобным выходкам игроков топ-уровня?(Имеется ввиду спектакль Рамоса).Данные моменты уже стали обыденностью и игрокам нужно стараться избегать возможности их совершения. Куадрадо же пер на Серхио как танк,а тот,в свою очередь,не растерялся и все грамотно сделал.Нейтрализовать нападающего на 84-ой минуте матча при счете 3-1 это верная победа!Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не лестно отозвался о этом моменте:«Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза».Так вот,я уверен,что в данной ситуации любой игрок,любого уровня,поступил бы так же.С этим ничего не поделать,это современный футбол.К тому же для фанатов «зебр» это слабое оправдание. «Старая сеньора» проигрывала 2 мяча и не показывала нам,что планирует их отыгрывать.

ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА

Вторая проблема данного матча-ужасная игра юве во втором тайме.Команда такого уровня,которая смогла дойди до самой вершины главного клубного турнира мира,не должна садиться в полную оборону против «сливочных» и искать удачу на редких контр-атаках.Гарет Бэйл,сидя на замене,смотрелся гораздо лучше практически всей итальянской команды (За исключением Алвеса).Дибала показал настолько слабый футбол,что было страшно смотреть...Где весь второй тайм находился Игуаин?Ювентус проиграл заслуженно и по делу,в этом усомниться могут только самодуры!

ПРОБЛЕМА НОМЕР ТРИ

Хотя это больше успех,чем проблема,но смотря для кого.Если для всех противников Реала,то да,это еще какая проблема.Речь идет о космической игре команды из Мадрида.Зидан создал машину пострашнее немецкой.Машину,которую будет сложно остановить еще ооочень долго.Еще с самого начала плей-офф было понятно,кто станет чемпионом в этом сезоне.Эти парни молотили все подряд по пути к финалу,от слаженного Наполи до невероятного Атлетико.На протяжении всего сезона деятельность главного тренера дала ответы на все вопросы злых языков.Реал-чемпион ЛЧ,Ла лиги.Роналду-лучший игрок мира.Зидан-явно лучший тренер мира и главный виновник торжества «сливочных»

ПРОБЛЕМА НОМЕР ЧЕТЫРЕ

Фанаты туринцев.Точнее их полное отсутствие!Когда команда пропустила 2 гола подряд-большинство болельщиков на стадионе просто сидели с кислыми рожами и покуривали сигареты.Зачем вы приезжаете болеть за команду,если вы при неудаче начинаете так себя вести?Где поддержка,которая так была нужна черно-белым?Очень не хватало бьяконере этого 12-ого игрока.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОБЛЕМА

Джи Джи опять без заветного трофея...Стоит отметить,что в этом его вины нет!2 сложнейших рикошета и 2 ошибки защиты.Вся команда была не достойна его в данном матче.Будем верить,что он не уйдет без титула победителя Лиги Чемпионов...просто верить,до конца...