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    Симуляция Рамоса или как «Ювентус» проиграл Лигу чемпионов

    4 июня 2017
    Моя самая первая запись,надеюсь вам будет интересно.Приму ваши советы по улучшению контента :3

    Вчера в Кардиффе стал известен клуб,который первым в современной истории стал победителем кубка чемпионов 2 раза подряд.По известным каждому причинам,данный матч породил огромное количество споров о справедливости судейства (Как часто бывает в матчах такого уровня).Но только ли из-за этого ли проиграл главный клуб Италии?Рассмотрим все проблемы этого матча:

    ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА

    Начнем с самого обсуждаемого события финала,а именно с удаления Хуана Куадрадо.Почему люди до сих пор никак не могут привыкнуть к подобным выходкам игроков топ-уровня?(Имеется ввиду спектакль Рамоса).Данные моменты уже стали обыденностью и игрокам нужно стараться избегать возможности их совершения. Куадрадо же пер на Серхио как танк,а тот,в свою очередь,не растерялся и все грамотно сделал.Нейтрализовать нападающего на 84-ой минуте матча при счете 3-1 это верная победа!Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не лестно отозвался о этом моменте:«Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза».Так вот,я уверен,что в данной ситуации любой игрок,любого уровня,поступил бы так же.С этим ничего не поделать,это современный футбол.К тому же для фанатов «зебр» это слабое оправдание. «Старая сеньора» проигрывала 2 мяча и не показывала нам,что планирует их отыгрывать.

    ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА

    Вторая проблема данного матча-ужасная игра юве во втором тайме.Команда такого уровня,которая смогла дойди до самой вершины главного клубного турнира мира,не должна садиться в полную оборону против «сливочных» и искать удачу на редких контр-атаках.Гарет Бэйл,сидя на замене,смотрелся гораздо лучше практически всей итальянской команды (За исключением Алвеса).Дибала показал настолько слабый футбол,что было страшно смотреть...Где весь второй тайм находился Игуаин?Ювентус проиграл заслуженно и по делу,в этом усомниться могут только самодуры!

    ПРОБЛЕМА НОМЕР ТРИ

    Хотя это больше успех,чем проблема,но смотря для кого.Если для всех противников Реала,то да,это еще какая проблема.Речь идет о космической игре команды из Мадрида.Зидан создал машину пострашнее немецкой.Машину,которую будет сложно остановить еще ооочень долго.Еще с самого начала плей-офф было понятно,кто станет чемпионом в этом сезоне.Эти парни молотили все подряд по пути к финалу,от слаженного Наполи до невероятного Атлетико.На протяжении всего сезона деятельность главного тренера дала ответы на все вопросы злых языков.Реал-чемпион ЛЧ,Ла лиги.Роналду-лучший игрок мира.Зидан-явно лучший тренер мира и главный виновник торжества «сливочных»

    ПРОБЛЕМА НОМЕР ЧЕТЫРЕ

    Фанаты туринцев.Точнее их полное отсутствие!Когда команда пропустила 2 гола подряд-большинство болельщиков на стадионе просто сидели с кислыми рожами и покуривали сигареты.Зачем вы приезжаете болеть за команду,если вы при неудаче начинаете так себя вести?Где поддержка,которая так была нужна черно-белым?Очень не хватало бьяконере этого 12-ого игрока.

    ПОСЛЕДНЯЯ ПРОБЛЕМА

    Джи Джи опять без заветного трофея...Стоит отметить,что в этом его вины нет!2 сложнейших рикошета и 2 ошибки защиты.Вся команда была не достойна его в данном матче.Будем верить,что он не уйдет без титула победителя Лиги Чемпионов...просто верить,до конца...

    Рейтинг: 3 Голосов: 14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 6 июня 2017, 11:06

      Ну да, такое (актерство Рамоса) происходит сплошь и рядом. То ли это тенденция, то ли это в крови у испанцев, итальянцев и прочих южан.
      Только потом не надо удивляться, что всё больше криков раздаётся о деградации футбола. Что всё больше и больше сравнений не в его пользу с тем же хоккеем...
      Серхио Рамос поступил как настоящая свинья. Ладно абы кто, но капитан, железный в прошлом человек... ё-моё...

      Я вспомнил игру румын на ЧЕ-2000 вроде. Тогда Хаджи за нырок в штрафной показали красную, какой-то португальский арбитр. Мир тогда аплодировал ему. Почему сейчас судьи боятся карать так же за симуляцию???

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      Рейтинг: +43

      vayka 5 июня 2017, 21:07

      жалко Буффона

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 4 июня 2017, 18:14

      Хвалить Рамоса за самую настоящую подлость — это, конечно, очень интересно, но нет. Никто не говорит, что этот эпизод решил судьбу матча. Он на нее вообще не повлиял. Этот эпизод лишь показал, какой Рамос мерзкий человек, и тем грустнее, что кому-то нравится, когда люди так поступают.

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      Рейтинг: +33

      HACKERMAN > Freyk 4 июня 2017, 18:41

      Никто не восхваляет Рамоса,суть в том,что такое происходит регулярно и пора уже стараться всячески этого избегать,а не наступать на одни и те же грабли постоянно

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