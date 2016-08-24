Сеск Фабрегас: новая роль в команде Конте

Полузащитник «Челси» вновь показал свои лучшие качества, отдав голевую передачу в матче против «Уотфорда», однако он больше не является твердым игроком основы в команде нового тренера, делающего акцент на высокий игровой темп.

Полузащитник «Челси» вновь показал свои лучшие качества, отдав голевую передачу в матче против «Уотфорда», однако он больше не является твердым игроком основы в команде нового тренера, делающего акцент на высокий игровой темп.

Неделю спустя после начала своей карьеры в Премьер-Лиге, которое выдалось очень нервным для Антонио Конте, итальянский наставник осознал ценность одного из тех игроков, что имеются в его распоряжении. Сеск Фабрегас стал главной темой его послематчевого интервью. В ответ на вопросы о том, почему испанец больше не является игроком основы, Конте похвалил его профессионализм и оценил его вклад в победу «синих» после выхода на замену.

«Ни для кого не секрет, что Сеск прекрасный игрок с отличной техникой, – сказал он. – Он обладает хорошим пасом и способен сделать голевую передачу». За перехватом тут же последовала разрезающая передача на Диего Косту, который принес победу «Челси» в конце игры.

Однако летом казалось, что Сеск может оказаться не нужен главному тренеру. В середине апреля, когда стало известно о том, что Конте возглавит «синих» по окончании Евро-2016, в эфире программы на телеканале Sky Фабрегас заявил о том, что он, возможно, является не тем типом игрока, который предпочитает итальянец. Он не из тех, кто бегает по всему полю, опекая соперника или отчаянно пытаясь отвоевать для своей команды мяч. Его игра – это прежде всего искусные передачи, изобретательность. Оскар, при том, что зачастую не производит должного впечатления, берет своей энергией. После провального возвращения на «Камп Ноу», где его стиль не позволял ему играть с требуемой интенсивностью, Фабрегас, казалось, мог рассчитывать на то, что Конте доверит ему роль вроде той, что была у Андреа Пирло в «Ювентусе». «А почему нет? – ответил он на вопрос о том, сумел ли бы он играть на позиции перед защитой, где блистал Пирло будучи игроком «Старой Синьоры». – Я люблю бороться за мяч в глубине поля. Мне нравятся длинные передачи и взаимодействовать с линией атаки.

Проблема в том, что в Англии редко используют столь креативных игроков в глубине поля. «Челси» здесь делает ставку на Н’Голо Канте – игрока, способного увеличить интенсивность игры. Опорная зона Конте в одинаковой степени занята и разрушением, и передачами вперед. Фабрегас же больше предпочитает отдать передачу или создать момент, который повлияет на исход игры.

Канте вряд ли можно будет вытеснить из состава в ближайшее время. Свой шанс доказать Конте, что именно он должен стать ключевым игроком команды в новом сезоне, Фабрегас упустил еще в товарищеском матче против «Ливерпуля», когда он получил красную карточку за очень несвоевременный фол на Рагнаре Клаване.

Три недели спустя, за время которых «Челси» сыграл пять матчей, Фабрегас ни разу не провел на поле все 90 минут. Было очевидно, что он не выйдет в основе против «Вест Хэма» и «Уотфорда», так как Конте окончательно убедился, что Сеск не преуспеет в его системе с четырьмя полузащитниками. В своем первом сезоне в «Челси» Фабрегас сделал 18 голевых передач и забил три гола, а также имел надежного партнера в своей зоне, Неманью Матича.

Это была неудержимая связка, но с тех пор выступления обоих игроков пошли на спад. Матч на «Викаредж Роуд», в котором «Челси» безуспешно старался взломать насыщенную оборону хозяев, стал шансом для испанца вновь показать, на что он способен. Конте вынужден был перейти к игре с двумя нападающими в обоих матчах текущего сезона АПЛ, но именно Фабрегас позволяет взломать чужую защиту, о чем и напомнил матч против «Уотфорда».

Возможно, в этом и будет состоять его новая роль. Когда соперник закрывается, чтобы сломить его сопротивление, к неустанно метающемуся по всему полю Канте присоединяется Фабрегас. Эден Азар также отметил игру своего партнера, который всегда находит пространство и способен извлечь из этого пользу. Но, судя по всему, тренер лишь при необходимости будет выпускать на поле испанца, когда у него не будет других вариантом, чтобы исправить ситуацию.

Фабрегас, возможно, слышал об интересе к себе со стороны «Ювентуса», однако очень скоро эти слухи прекратились. Едва ли после провального сезона и на данном этапе карьеры он может получить предложение от другого представителя футбольной элиты.

Что касается «Челси», то у них остается все меньше времени на то, чтобы усилить полузащиту, а своим потенциальным новичкам они не могут предложить участие в еврокубках. Так что им придется положиться на талант чемпиона Мира. Ключевым моментом здесь является его взаимодействие с Костой, осуществляемое на уровне телепатии. Помимо этого, они близкие друзья и вне поля. Коста уверен, что сможет стабильно забивать на 5-10 голов больше за сезон, если с ним будет играть Фабрегас.

Голевой пас в субботу напомнил Фабрегаса образца 2014 года, когда «Челси» не знал поражений, и поэтому Сеск получил столь теплый прием от выездной трибуны на «Викаредж Роуд». Может, он и не вписывается в состав команды так же легко, как раньше, но все же Конте должен быть счастлив, что в его команде есть такой игрок.

Доминик Фифилд, The Guardian