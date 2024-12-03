Джикия – о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»: «Я бы не рассматривал такой переход»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия на ютуб-канале Федора Смолова прокомментировал трансфер Александра Соболева из московского клуба в «Зенит».

– Я очень долго думал по поводу его перехода. Как я его воспринял? Если бы я был игроком «Спартака», я бы воспринял это по-другому, максимально негативно, могу честно сказать. Дружба дружбой, но… Сейчас когда я не игрок «Спартака», я на это немного по-другому посмотрел. Как на желание моего друга, который хочет перейти в другой клуб и все.

– Ты бы не перешел в «Зенит» даже свободным агентом?

– Нет, я бы не рассматривал [такой переход]. Я с уважением отношусь к «Зениту», у нас с Богданычем хорошие отношения, мы тепло общаемся после матчей. Это не связано с негативом или что-то, это просто принципиальный момент, что я не один год носил капитанскую повязку в «Спартаке» и не могу себе позволить перейти в «Зенит», ЦСКА и «Динамо».