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    • Джикия – о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»: «Я бы не рассматривал такой переход»

    Джикия – о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»: «Я бы не рассматривал такой переход»

    Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия на ютуб-канале Федора Смолова прокомментировал трансфер Александра Соболева из московского клуба в «Зенит».

    – Я очень долго думал по поводу его перехода. Как я его воспринял? Если бы я был игроком «Спартака», я бы воспринял это по-другому, максимально негативно, могу честно сказать. Дружба дружбой, но… Сейчас когда я не игрок «Спартака», я на это немного по-другому посмотрел. Как на желание моего друга, который хочет перейти в другой клуб и все.

    – Ты бы не перешел в «Зенит» даже свободным агентом?

    – Нет, я бы не рассматривал [такой переход]. Я с уважением отношусь к «Зениту», у нас с Богданычем хорошие отношения, мы тепло общаемся после матчей. Это не связано с негативом или что-то, это просто принципиальный момент, что я не один год носил капитанскую повязку в «Спартаке» и не могу себе позволить перейти в «Зенит», ЦСКА и «Динамо».

    • Соболев провел в «Спартаке» 4,5 года.
    • «Зенит» купил игрока за 10 миллионов евро.
    • У Соболева в 10 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

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    Источник: Sport24

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    03.12.2024 17:40
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    Комментарии (15)
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    GREY DM
    1733237131
    Вот ему верю. "Динамо" ему реальное предложение делали, но он отказался с формулировкой "Болельщики не поймут".
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    Цугундeр
    1733237627
    "Служили два товарища, ага… Служили два товарища в однем и тем полке..."
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    acor94
    1733238459
    Ага, ну лучше в Химках. Бакаев тоже не смог терпеть своего предательства и сбежал в Химки. Когда кстати команду расформируют? Мне кажется даже в фнл-2 народу больше ходит чем на эту псевдокоманду, где президент сынка в основу ставит, а тренеров меняет раз в пол года. А ведь им неустойку надо платить. МВД Московской области не хочет разобраться что тут к чему?
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    FCSpartakM
    1733239455
    Джикия , пожалуй , если наберет форму-лучший защ с паспортом. Сейчас в стране их в принципе нет хоть какого-то добротного уровня
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    oyabun
    1733239582
    Истинный спартаковец по духу. Жаль что форму растерял, потому и пришлось расстаться.
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    рылы
    1733241239
    летом мне казалось, что он может у нас оказаться. небольшой процент, но всё же. бесплатный, не старый для защитника, опытный, капитан (в т.ч. в сборной), правильный паспорт, с чем в зените проблемы. сидел бы на лавке ляма за полтора, иногда выходил бы - под лимит или в кубке. чемпионство взял бы. не знаю, почему его не рассматривали. сейчас нормально играет вроде.
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    R_a_i_n
    1733241890
    Два бывших футболиста Спартака. От одного тошнит, к другому уважение!
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    alefreddy
    1733243403
    ну что же правдиво
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    Yegres
    1733249960
    Да хватит уже свою псевдо верность демонстрировать. Любой игрок перейдет в другой клуб если тот предложит условия намного лучше, чем текущий. В этом нет ничего плохого, просто не нужно до этого момента говорить слова типа я никогда не перейду туда-то.
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    Олег-Казарян-vkontakte
    1733288597
    За любые бабки бы перешёл, только не предлагают.
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