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    Соболев объяснил, почему у него 0+0 за «Зенит» в РПЛ

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал безрезультативную игру Александра Соболева за «Зенит».

    – Я не разделяю критику Соболева. У него тяжелый период. Он пропустил полтора месяца, не тренировался. Переход был тяжелым. Соболев потерял всю подготовку. Сейчас он вошел… Говорит: «Физически я вроде набрал, но еще не готов морально, мне нужна пауза».

    – Это он вам говорил?

    – Да, мы разговаривали. Он говорит: «Мне тяжело. Я стараюсь, вроде физически набрал, игрового тонуса не хватает». Все-таки в «Спартаке» он все время играл, все время был в тонусе. А потом эта июльско-августовская пауза.

    – Но все-таки Семак дает Соболеву шансы в «Зените».

    – Дает. Ничего страшного, все придет. Угальде тоже 10 туров не забивал – это адаптация в новом клубе, новой стране. Здесь тоже новый клуб, чемпион с серьезным составом. Там непросто влиться и выгрызть себе место. Соболев работает, пашет. Мы все это видим.

    – Соболев не говорил в сердцах: «Может, зря я перешел в «Зенит»?

    – Нет, ничего этого он не говорил. Соболев старается. И говорит: «Я все сделаю».

    – Наверное, первый гол Соболева за «Зенит» в РПЛ снимет напряжение.

    – В Кубке он забивал. Теперь надо в чемпионате. Нужен забитый мяч или зимняя пауза, где он спокойно подготовится и вольется в весенний футбол уже другим Соболевым.

    – Как вы думаете, если бы Соболев остался в «Спартаке», он бы сейчас там играл?

    – Конечно.

    – Но все-таки там есть Угальде.

    – Просто Угальде был бы рядышком. Они были бы в паре.

    • Соболев провел в «Спартаке» 4,5 года.
    • «Зенит» купил игрока за 10 миллионов евро.
    • У Соболева в 10 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.12.2024 18:18
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    Комментарии (27)
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    Gospod
    1733248441
    Потому что ОНО -ЧмО , которое ОСВИСТАЛИ болельщикииЗенита на кубковом матче!! Как жто Чмо модет игратььзатЗенит!...
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    Xiko
    1733248610
    отрицательный результат - тоже результат)))
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    Дубина
    1733248629
    Знатно бревно вшивым впарили)))
    Ответить
    Yegres
    1733249793
    Он профессионал или дельфин? Какое еще не готов морально.
    Ответить
    rash1959
    1733254205
    Самый дорогой Буратино в истории.
    Ответить
    wlad wm--google
    1733254935
    Соболев пнх
    Ответить
    wlad wm--google
    1733255048
    Соболев -гондоу, но он станет чемпионом, а свинтаки будут сосать из корыта мочу
    Ответить
    FWSPM
    1733257575
    легенда
    Ответить
    "supermax"
    1733261923
    Зато морально он готов был к переходу и к сопутствующим плюшкам....ну это же было очевидно... Лошары
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    Борис34684
    1733279947
    Ну не шмогла я не шмогла.
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