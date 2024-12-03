Соболев объяснил, почему у него 0+0 за «Зенит» в РПЛ

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал безрезультативную игру Александра Соболева за «Зенит».

– Я не разделяю критику Соболева. У него тяжелый период. Он пропустил полтора месяца, не тренировался. Переход был тяжелым. Соболев потерял всю подготовку. Сейчас он вошел… Говорит: «Физически я вроде набрал, но еще не готов морально, мне нужна пауза».

– Это он вам говорил?

– Да, мы разговаривали. Он говорит: «Мне тяжело. Я стараюсь, вроде физически набрал, игрового тонуса не хватает». Все-таки в «Спартаке» он все время играл, все время был в тонусе. А потом эта июльско-августовская пауза.

– Но все-таки Семак дает Соболеву шансы в «Зените».

– Дает. Ничего страшного, все придет. Угальде тоже 10 туров не забивал – это адаптация в новом клубе, новой стране. Здесь тоже новый клуб, чемпион с серьезным составом. Там непросто влиться и выгрызть себе место. Соболев работает, пашет. Мы все это видим.

– Соболев не говорил в сердцах: «Может, зря я перешел в «Зенит»?

– Нет, ничего этого он не говорил. Соболев старается. И говорит: «Я все сделаю».

– Наверное, первый гол Соболева за «Зенит» в РПЛ снимет напряжение.

– В Кубке он забивал. Теперь надо в чемпионате. Нужен забитый мяч или зимняя пауза, где он спокойно подготовится и вольется в весенний футбол уже другим Соболевым.

– Как вы думаете, если бы Соболев остался в «Спартаке», он бы сейчас там играл?

– Конечно.

– Но все-таки там есть Угальде.

– Просто Угальде был бы рядышком. Они были бы в паре.