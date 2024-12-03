Джикия объяснил, почему родной «Локомотив» не вернул его летом

Защитник «Химок» Георгий Джикия на ютуб-канале Федора Смолова рассказал, почему летом не состоялся его трансфер в «Локомотив».

«Был хороший контакт с турецкими командами, но там произошел такой момент: возможно, у меня в России появился бы такой вариант, который бы меня очень устроил, и я бы вообще не смотрел на турецкий чемпионат. Вышел небольшой шанс, что я могу продолжить карьеру в России, во что я очень сильно поверил.

Это длилось две недели. В этих переговорах был и Герман Ткаченко. У них хорошие отношения с [моим агентом] Вадимом Шпиневым, это не секрет. Все пытались найти максимально хороший вариант, который меня бы устроил. Эта команда, конечно, была «Локомотив».

Но они вели мексиканца Сесара Монтеса. В общем, они с ним решили вопрос, и, когда я узнал, что он едет на медосмотр, я понял, что пора заканчивать эти истории и выбирать команду», – сказал Джикия.