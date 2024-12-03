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    • Джикия объяснил, почему родной «Локомотив» не вернул его летом

    Джикия объяснил, почему родной «Локомотив» не вернул его летом

    Защитник «Химок» Георгий Джикия на ютуб-канале Федора Смолова рассказал, почему летом не состоялся его трансфер в «Локомотив».

    «Был хороший контакт с турецкими командами, но там произошел такой момент: возможно, у меня в России появился бы такой вариант, который бы меня очень устроил, и я бы вообще не смотрел на турецкий чемпионат. Вышел небольшой шанс, что я могу продолжить карьеру в России, во что я очень сильно поверил.

    Это длилось две недели. В этих переговорах был и Герман Ткаченко. У них хорошие отношения с [моим агентом] Вадимом Шпиневым, это не секрет. Все пытались найти максимально хороший вариант, который меня бы устроил. Эта команда, конечно, была «Локомотив».

    Но они вели мексиканца Сесара Монтеса. В общем, они с ним решили вопрос, и, когда я узнал, что он едет на медосмотр, я понял, что пора заканчивать эти истории и выбирать команду», – сказал Джикия.

    • Воспитанник системы «Локо» Георгий перешел в «Химки» в сентябре, все лето проискав команду.
    • По окончании сезона-2023/24 контракт с Джикией не стал продлевать «Спартак».
    • «Химки» в минувшем туре РПЛ победили «Локомотив» (3:1).

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    Источник: Sport24

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    03.12.2024 19:14
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    Комментарии (4)
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    Тинез Розоп
    1733244118
    Как ты мутил , так и с тобой. Ничего личного - капитан…
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    Spartak_forv@
    1733246435
    Тут тоже не договаривает)) Джикия с агентом хотели в Локо 1,4-1,5 выбить в год,плюс подписной бонус. Локо давал до 1 млн.,без подписного.На этом и не договорились. И никакой Монтес тут ни при чем
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    k611
    1733248968
    Думается зарплату запросил не скромную, только и всего.
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