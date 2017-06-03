О «проклятии» победителя Лиги чемпионов

Лигу чемпионов никто не может выиграть два раза подряд. Реал в этом году имеет на это все шансы. Разбираем, когда еще действующий победитель Лиги Чемпионов выходил в финал и насколько реальны были его шансы взять «ушастый» кубок

В 1992 году главный европейский футбольный турнир сменил название «Кубок европейских чемпионов» на «Лига чемпионов». Во времена Кубка европейских чемпионов турнир выигрывали многие команды несколько раз подряд (один мадридский Реал выиграл пять раз кряду, последним был «Милан», выигрывавший в 88/89 и 89/90 годах). После того, как турнир сменил название и формат, добавив групповой этап, действующий обладатель трофея не может снова его выиграть. Даже в финал действующие победители заглядывали достаточно редко. Их всего три – в 1995, 1996, и 1997 гг. Во все эти годы действующий победитель проигрывал другой команде, которая проигрывала следующий финал, и так три года подряд. Из-за этого и заговорили о «проклятии» Лиги Чемпионов. В этом финале, наверняка, симпатии многих нейтральных зрителей будут на стороне Ювентуса, в первую очередь из-за Буффона, для которого это будет первый Кубок Чемпионов в карьере. Другие нейтральные зрители поддерживают Реал именно из-за возможности снять «проклятие» турнира.

Милан (1995)

В финале 1994 года Милан по руководством Фабио Капелло выиграл у Барселоны, которой руководил небезызвестный Йохан Кройф, а в составе пылили Гвардиола, Стоичков и Куман, с разгромным счетом 4:0 и выиграл Лигу чемпионов. В следующем сезоне будующий финалист, ФК «Аякс», встретился с Миланом уже на груповом этапе в группе D. Аяксиды под руководством Луи ван Гаала в группе выиграли оба матча у действующего обладателя трофея с общим счетом 4:0 и выиграли группу. Плей-офф обе команды прошли спокойно, причем Аякс выдал во второй полуфинальной игре с Баварией фееричный матч со счетом 5:2. Финал получился достаточно ровным, шансы у команд были равные, но Аякс, усилиями Клюйверта, забил на 86 минуте гол и забрал титул у действующего победителя. Примечательно, что это первый финал, на котором на футболках появились логотипы спонсоров.

Аякс (1996)

В этом финале победителем стал Ювентус, за который играл нынешний чемпион АПЛ Антонио Конте. На груповом этапе он не испытал проблем, выиграв группу, также как Аякс. В четветртьфинале Ювентус без проблем прошел Реал, а в полуфинале французский Нант. Аякс соответственно прошел дортмундскую Боруссию и Панатинаикос. В финале игра была равная, оба гола забыты еще в первом тайме и дело дошло до серии пенальти. Выиграй ее тогда Аякс, никто бы не говорил о «проклятии» Лиги чемпионов, но фортуна была на стороне Ювентуса. 4:2 по пенальти и капитан Ювентуса, Джанлука Виалли, поднял Кубок Чемпионов над головой.

Ювентус (1997)

В этой Лиге чемпионов победителем стлала дортмундская Боруссия, которая заняла второе место в группе, набрав одинаковое количество очков с Атлетико и проиграв первое место только за счет того, что забила меньше голов на выезде. Плей-офф обе команды прошли ровно, причем в полуфинале Боруссия выбила из турнира сам Манчестер Юнайтед Фергюсона. Финал Боруссия выиграла благодаря дублю Ридле разницей в пять минут. Примечательно, что за Ювентус тогда играл нынешний финалист Лиги чемпионов Зинедин Зидан, который не смог принести своему клубу второй Кубок чемпионов подряд. Интересно, получится ли у него сейчас.

P.S. Это моя первая статья, написанная в блоге. Прошу особо не судить строго. Конструктивная критика в комментариях приветствуется.