5 причин, почему Бендтнер и «Спартак» нужны друг другу

Контракт с «Вольфсбургом» расторгнут, и уже ничто не может помешать датчанину перейти в московский клуб. Разберёмся вместе почему «Спартак» и Бендтнер созданы друг для друга.

Совсем недавно стало известно, что «Вольфсбург» официально расторг контракт с Никласом Бендтнером, скандально известным нападающим сборной Дании. На его счету 29 голов за национальную сборную, а также плотно закрепившееся прозвище – Лорд.

Слухи об интересах московского «Спартака» к датскому нападающему ходят уже давно. Еще Микаэль Лаудруп, возглавляя красно-белых, приглашал своего соотечественника в команду, однако тогда Лорд был счастлив в лондонском «Арсенале» и не был заинтересован в смене клуба. Спустя почти 10 лет слухи о переходе Бендтнера в «Спартак» разгорелись с новой силой. Мы решили разобраться, что же московский клуб и датчанин могут предложить друг другу.

Ближе к ЧМ-2018

Конечно, в попадании Бендтнера в состав своей национальной сборной сомневаться не приходится, но тут встаёт другой вопрос: а сможет ли Дания пройти дальше отборочного турнира? Группа ей попалась далеко не простая и совершенно непредсказуемая. Со «Спартаком» Лорд в любом случае будет ближе к Чемпионату Мира 2018, как минимум территориально. А если Дания всё же сможет одолеть своих соперников, то опыт игры Бендтнера на российских полях может ей здорово пригодиться.

Дерби с ЦСКА

Осенью Бендтнер уже встречался с ЦСКА в рамках Лиги Чемпионов. Тогда в обоих матчах победу одержал «Вольфсбург», и, хоть Лорд выходил лишь на замену и не смог ни разу поразить ворота соперников, смотрелся он довольно неплохо, по крайней мере по сравнению с игроками «Спартака» в последних встречах с армейцами.

Удачливость Бендтнера

За последние 4 года не было ни одного сезона, в котором команда Бендтнера не выигрывала бы какой-нибудь титул. Всё началось с сезона 2012-2013, когда из «Арсенала» на правах аренды Лорд перешёл в «Ювентус». Тогда даже без помощи датчанина (Бендтнер так ни разу и не забил) «Ювентус» стал чемпионом Италии. После возвращения из аренды Никлас пробыл ещё год в «Арсенале», который в том сезоне (13/14) завоевал кубок Англии. После этого судьба забросила Бендтнера в «Вольфсбург», выигрывший кубок Германии 2014-2015, а в нынешнем сезоне уже ставший обладателем суперкубка Германии. И сейчас, когда будущее «Спартака» покрыто мраком, возможно, удачливость Лорда – это то единственное, что сможет помочь красно-белым вернуть былую славу.

Больше пива!

Бендтнер всегда был известен своими выходками, и его алкогольные приключения не раз становились достоянием общественности. Так, в 2013 году он даже был отстранён от игр сборной на полгода за вождение в нетрезвом виде. После этого и впрямь кажется, что «Спартак», имеющий в спонсорах безалкогольное пиво и организующий для своих игроков экскурсии на пивоваренный завод, – идеальное место для Лорда.

Никаких вылетов из Лиги Чемпионов

Тяжело, когда твоя команда не проходит в полуфинал Лиги Чемпионов, и еще тяжелее, когда ты Никлас Бендтнер и не можешь ей помочь, потому что отстранён от тренировок! Со «Спартаком» Бендтнеру больше не придётся переживать из-за неудач в ЛЧ, да и вообще можно будет забыть об этом турнире, по крайней мере на ближайшие лет пять.