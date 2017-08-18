Чемпионат Италии по футболу 2017/2018 (Серия А) Чемпион уже ясен?

Макаронник – коротко о старте чемпионата Италии по футболу (Серии А) и шансов команд на скудетто.

Буона сэра господа! Не знаю как вы, но я уже прикупил макароны вино и пиццу. Уже в эти выходные стартует один из самых зрелищных и эмоциональных чемпионатов – Серия А. За последние годы чемпионат Италии снова стал возрождаться и клубы показывают хороший, интересный и быстрый футбол. В этом году произошло немало изменений у команд. Давайте немного проанализируем шансы клубов на скудетто.

Ювентус

«Ювентус» самый популярный клуб в Италии. Чемпион уже на протяжении шести лет. И главный претендент чтобы стать в седьмой раз подряд чемпионом. Пожалуй, главное событие которое случилось с ним в этом году в преддверии старта серии А – это конечно продажа Леонардо Бонучи в «Милан». Годами отлаженную оборону, которую мастерил Антонио Конте вдруг решили порушить. Сейчас многие пишут и говорят по этому поводу. Но иногда я ловлю мысль, что чемпиону стало скучно и он решил дать фору конкурентам. Отбросим шутки и оценим что сейчас может «Ювентус».

Трансферы и козыри

Селекция Юве вновь проявила себя с лучшей стороны. Рассмотрим самые значимые трансферы, которыми усилился «Ювентус». Полузащитник Федерико Бернардески, думаю этот игрок не нуждается в представлении. Надежда сборной Италии и теперь уже Юве. Выкупили наконец-то полузащитника Хуана Куадрадо. Взяли на перспективу потенциальную звезду Родриго Бентанкура (и всего за 10млн евро). Не совсем равноценная замена Дани Алвесу но снова на перспективу Маттиа Де Шильо. Весьма спорный трансфер Медхи Бенатиа. Далеко ходить не надо: матч за суперкубок тому свидетельство. И вот вот уже подпишут Матиюди. Взят в аренду у «Баварии Дуглас Коста. Так же не забыли и про вратарскую линию и быстро подписали добротного польского вратаря Войцеха Щенсны.

В итоге «Ювентус» сохранил весь боевой состав (исключение конечно же Бонучи). Усилился новыми хорошими игроками. Юве имеет достаточное количество игроков чтобы проводить ротацию. Тренерский штаб остался тот же. Игра отлажена, новички куплены, и все предпосылки идут к тому, что «Ювентус» снова завоюет скудетто, его шансы самые большие в этом сезоне.

Проблемы Юве

Единственное, где стоит поломать голову тренерскому штабу – это место центрального защитника. Болельщики молятся на молодого Даниеле Ругани. Но был приобретён Бенатиа. Не кидайте камнями но ещё одна проблемная зона это Буффон. Он уже далеко не тот что был раньше. Возраст берёт своё и всё чаще и чаще где нужна реакция он не выручает. А так как этот сезон он будет играть до конца и с учётом ухода Боннучи. Становится как то тревожно, но время рассудит.

Милан, тёмная лошадка сезона

Великий и многострадальный «Милан». Очень многое пришлось перетерпеть болельщикам за эти годы. И вот после прихода Китайских денег «Милан» снова оживает. А болельщики возвращаются на стадион. Россонери сейчас один из самых обсуждаемых клубов не только в Италии но и за рубежом. И первым делом они шумят трансферами.

Заявка на чемпионство

«Милан» на новичков уже потратил немного не мало, а около 180 млн евро. В этом деле россонери переплюнули всех в Италии. Закончилась сага о ДоннаРумме. Наконец-то были приобретены хорошие и действительные мастера, а не типа Ньянга (привет «Спартак«). И несомненно главное приобретение это Леонардо Боннучи. С ним у «Милана» в защите будет получатся многое.

Тренер «Милана» Виченцо Монтелла очень амбициозный человек.Будучи игроком нападения, он старается привить командам зрелищную и острую игру. Как тренер он уже доказал, что может многое. Подняв «Фиорентину» с низов на 4 место, да ещё и дойдя до полуфинала Лиги Европы. Доходил до финала кубка Италии. И уже успел выиграть суперкубок с «Миланом». Это всё говорит о том, что Виченцо настроен серьёзно: он голоден до больших побед с большими клубами. У него есть игроки, которые ему нужны; у него есть фанаты, которые как и сам клуб воспряли после спячки, и жаждут побед. И конечно же финансы. «Милан» сейчас один из главных претендентов: он сильно обновил состав, заполучил хорошего тренера, осталось обрести стабильность.

Проблемы Милана

Пожалуй главная проблема – это состав россонери. Да, клуб купил достаточно игроков, но теперь должно пройти время на адаптацию, на сыгранность. На игроков и тренера, несомненно, будет оказываться большое давление. Ещё-бы, потрачено много денег и всем нужен результат. Результат должен прийти, но на это нужно время. Главное, чтобы это понимало руководство клуба. Монтелле придётся серьёзно поработать чтобы отладить игру и донести все свои мысли до игроков. Но состав у «Милана», пусть и не звёздный, но теоретически вполне способен решить задачу с чемпионством, если конкуренты будут допускать осечки. Плюс играть в Лиге Европы проще нежели в ЛЧ.

Наполи, вечно вторые?

После того как начал доминировать «Ювентус», ему в спину стал постоянно дышать клуб из Неаполя. Периодически отдавая второе место Роме. Сейчас Наполи имеет очень сыгранный состав. Тренер Маурицио Сарри уже давно всем доказал, что является прекрасным специалистом. Знает каждого игрока, и теперь у него уже не будет забита голова кого выпустить в нападение помимо Мертенса. Аркадиуш Милик снова в строю. В этом сезоне у «Наполи» в очередной раз есть шанс завоевать скудетто. Вообще «Наполи» показывает красивый и зрелищный футбол. Иногда геометрия пассов просто зашкаливает. Это большая заслуга Маурицио Сарри.

Проблемы Неаполя

Стоит отметить: несмотря на сыгранный коллектив и отличного тренера, нужно усиление команде. Команда имеет прекрасную полузащиту, хорошую атаку, но защита оставляет много критики. Нет у команды качественных защитников. Отсутствие хорошего центрального защитника, при всём уважении к игроку Альбиолю (он явно не тянет топ уровень). Кулибали несомненно прибавил, но будет ли он играть так же? Правые и левые фланги обороны в лице Гулама и Хюсая тоже не без греха. И конечно же вратарская позиция. Этим Наполи страдает давно. Ну нет у клуба хорошего вратаря, и это очень плохо. На фоне всех этих минусов «Наполи» может стать снова вторым.

Рома

В завершение хотелось бы отметить ещё три значимые клуба. И как не парадоксально, у двух клубов случился интересный трансфер – Лучано Спалетти ушёл в «Интер». Казолось-бы Лучанно любит Рим, его семья любит Рим, сам Спаллети любит Рим. Но он решил уйти. Произнеся весьма странные и двусмысленные слова.

Мне не удалось добиться в «Роме« всего, что я хотел. Уверен, у Мончи есть качества, которые позволят ему сделать эту работу лучше, и сплотить «Рому». Ей не хватает единства.

«Роме» действительно не хватает не только единства, но и менталитета победителя. Помимо всего этого «Рома» проводит плохую трансферную политику. Мало того, что Лучано ушёл в «Интер», так теперь разгребать всё придётся Эусебио Ди Франческо (которому ещё только предстоит доказать свои тренерские способности). Так Римляне продали Мохамеда Саллаха и Антонио Рюдегера. Не подписали польского Фратаря Войцеха Щенсны, который очень хорошо играл у них в аренде. Хотя и были приобретены новые игроки, но их качество среднее, не выше. Закончил карьеру легендарный Тотти. Ослабленная вратарская позиция. Но фоне всей этой ситуации вряд ли «Рома» сможет бороться за скудето.

Лацио набирает ход

С приходом Симоне Инзаги Орлы преобразились и показали весьма добротный футбол. Симоне, придя в «Лацио» не только не испортил, а сделал сильнее Орлов. Выдавая порой просто фееричные матчи, например Лацио 7-3 Самдория, Лацио 6-2 Палермо. В финале кубка Италии проиграли «Ювентусу», и уже не так давно 13 августа взяли реванш в потрясающем матче. Команда играет в мощный, современный, атакующий футбол. Всё идёт к тому, что в этом сезоне «Лацио» будет в верхней части таблицы. Особенно если не продадут игроков основы. Тем более конкуренты за верхнюю строчку таблицы переживают не лучшие времена.

Президент Орлов Клаудио Лотито выстраивает грамотную политику клуба и является спасителем «Лацио». Именно благодаря ему римские орлы остались на плаву, да ещё как. Лотито не гонится за деньгами когда ему предлагают солидные суммы за игроков. Не устраивает распродажи, и если кого и продаёт – то ищет замену. Вот одна из его фраз с ним трудно не согласится.

«Надо мной смеялись 13 лет назад, принимали за сумасшедшего. Но я все еще здесь, и Лацио вовсе не умирает, а имеет стабильное финансовое положение. Клуб стоит больше 200 миллионов евро.

Вы скажете а как же «Интер»? А «Интер» ждёт очередная перестройка, становление. В клуб тоже пришли китайские деньги. Но клуб не может позволить себе дорогостоящие покупки из за финансового фэир плэя в этом году. Критики уже настроены негативно к фигуре нового главного тренера Лучано Спалетти. «Интер» вообще за последние 6 лет забыл что такое лига чемпионов. Про скудетто говорить.... к сожалению, пока, не уместно.