Уж сколько раз твердили миру…

Ложка трезвости в хмельной волне лести дебютанту Слуцкому

Сегодня небо над нашими грешными головами разрезал гром настоящей сенсации. Самый европейский из российских тренеров, интеллигентный и красноречивый Леонид Слуцкий оказывается является хорошими телевизионным экспертом, и органично вписывается в эту роль в репортаже с матча. Кто бы мог подумать… Хотя справедливости ради, на фоне Нобеля Арустамяна хорошо смотреться в репортаже не сложно. Нобель – это все-таки про нечто другое, а не про комментарии матча.

Но многие комментаторы «Матча» смогли подгадить Леониду Викторовичу дебют. Во время напряженного и скрытоэмоционального матча «Барсы» и «Юве» они соревновались в усладе самолюбия экс-тренера сборной, расхваливая его на все лады в твиттере. Человек, который не смотрит матч, мог подумать, что Слуцкий выдает в эфире нечто похожее на Владимира Никитича Маслаченко в финале Лиги Чемпионов 1999 или Георгия Черданцева во время того самого матча Голландия – Россия. Но нет. Слуцкий просто хорошо делал свою работу. Не блестяще.

И похвалить, его, конечно, стоит. Слуцкий возродил расшатанную Валерием Карпиным веру, что действующий тренер может быть хорош в эфире. Но одного заретвиченного всеми поста было бы достаточно. Если уж так не в мочь, всегда можно связаться со Слуцким после игры и выразить ему свой респект. Не публично, а в частном порядке. Или без афиширования поддержки «линии партии» уже никак?

Матч вообще все больше напоминает ЦК КПСС худших его времен, в том плане, что все ругают и хвалят что-то иногда в каком-то небывалом единение, желая заработать висты у Тины Гивиевны и приближенных к ней. Подобная практика уже опошлила, к примеру, комплиментарные речи в адрес Сергея Галицкого, в одиночку противопоставляещему себя армии кабинетных распилобюджетчиков, которые уже почти прикончили русский футбол. Но его хвалят так часто, и с таким пафосом, как будто он делает что-то фантастическое и уже на пороге синтеза вакцины от рака. Эту фальшь нельзя не чувствовать. И именно она превратила похвалу Галицкого в дурновкусие. Такими темпами, скоро похвалить ораторские способности Слуцкого в приличном обществе также станет моветоном.