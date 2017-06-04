По горячим следам финала

Рассматриваем прошедший финал Лиги Чемпионов

Итак, завершился очередной сезон Лиги Чемпионов. Обе команды выдали шикарный матч, но победителем должен был стать только один. Перед матчем казалось, что против Реала будут болеть абсолютно все – даже испанские газеты, которые базируются в Каталонии явно поддерживали Ювентус или, по крайней мере, Дани Алвеса. Те, кто поддерживал Ювентус ссылались на то, что Лигу чемпионов никто не выигрывал дважды подряд (такого мнения были и мои друзья, поставившие на то, что титул возьмет Юве), силу Ювентуса в игре с Барселоной, которая выиграла после этого у Реала на Бернабеу и даже то, что мол фиолетовые футболки у Реала несчастливые. Но все же Реал заслуженно взял свой двенадцатый титул. Конечно, после первого тайма ничего не было ясно. Ювентус расчитывал на быстрый гол, поэтому давил с первых минут. Но тактика Аллегри не оправдалась, что вылилось в гол Роналду. Реал продолжал давить, но утих после шедевра от Манджукича. Второй тайм расставил все точки над i. Конечно, Ювентусу не повезло, так как два гола забиты благодаря рикошету, но, как говорится, везет тому, кто везет. Во многом сказался недостаток физической подготовки. Зидан в чемпионате активно использовал ротацию, сложно сказать, что основной состав вообще существовал как таковой. Сразу вспоминается, как газеты писал о конфликте Зидана и Роналду из-за замены в матче чемпионата. Возможно благодаря этим заменам он сейчас находится на пике формы, выиграл гонку бомбардиров, благодаря дублю, и является фаворитом в борьбе за Золотой Мяч. И это он еще в Кубке Конфедераций не сыграл. У Ювентуса наоборот. Стартовый состав один, причем средний возраст игроков был за 30 лет, чемпионами стали за несколько туров, но последний матч провели неделю назад, тогда как Реал отдыхал две недели. Статистика у команд практически равная: Удары по воротам (в створ): 9 (4) – 16 (5). Владение мячом: 44 % – 56 %. Точность передач: 81 % – 89 %. У Реала явное преимущество разве что по общему количеству ударов в сторону ворот, но по игре, особенно во втором тайме, преимущество явное. Единственное темное пятно для Реала в этом финале – симуляция Рамоса. Конечно, контакт был, Куадрадо, возможно, даже задел ногу Рамоса, но то, что капитан мадридцев явно переиграл ни у кого не вызовет сомнений.

Подводя итог, хочется сказать, что этот год полон неожиданностей: Спартак впервые за 16 лет выиграл чемпионат, Монако и Фейеноорд за 17 и 18 лет соответственно, Барселона совершила исторический кэмбек в игре с ПСЖ, а Реал снял проклятие действующего победителя Лиги Чемпионов. Может быть тогда в этом году и у сборной России что-нибудь получится на Кубке Конфедераций (пфу, пфу, пфу, чтобы не сглазить ). Ювентусу и особенно Буффону хочется пожелать удачи в следующей Лиге чемпионов. По ходу турнира они также заслужили его выиграть.