Роналду поиздевался над журналистом на поле

Форвард итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду перед тренировкой подшутил над снимавшим репортаж журналистом клубного телевидения.

Роналду заметил съемочную группу и спародировал ведущего на камеру. Ролик был выложен в Twitter новостного портала CalcioMercato.

CalcioMercato (En)✔@CmdotCom_En

