Клуб РПЛ готов пригласить Мостового в тренерский штаб: «Вообще никаких проблем»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил о готовности сотрудничать с Александром Мостовым.
- Экс-спартаковец получил тренерскую лицензию УЕФА категории А на этой неделе.
- 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
«Пригласить Мостового на стажировку в «Динамо Мх»? Вообще никаких проблем.
Сашу знаем уже лет 25-30. Все зависит от него. Если Мостовой будет иметь намерения попасть к нам, то в этом не откажем.
Даже если в дальнейшем захочет попасть к нам в тренерский штаб, то и с этим проблем нет. Конечно, с радостью примем Мостового», – сказал Гаджиев.
Источник: Sport24