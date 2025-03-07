Клуб РПЛ готов пригласить Мостового в тренерский штаб: «Вообще никаких проблем»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил о готовности сотрудничать с Александром Мостовым.

Экс-спартаковец получил тренерскую лицензию УЕФА категории А на этой неделе.

56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».

В РПЛ он может работать только ассистентом.

«Пригласить Мостового на стажировку в «Динамо Мх»? Вообще никаких проблем.

Сашу знаем уже лет 25-30. Все зависит от него. Если Мостовой будет иметь намерения попасть к нам, то в этом не откажем.

Даже если в дальнейшем захочет попасть к нам в тренерский штаб, то и с этим проблем нет. Конечно, с радостью примем Мостового», – сказал Гаджиев.