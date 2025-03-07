Рейтинг европейских клубов с наибольшими тратами на зарплаты в прошлом сезоне

Опубликован топ-10 европейских клубов, которые больше всех тратили на зарплаты в сезоне-2023/24.

Лидером рейтинга от УЕФА стал «ПСЖ» с расходами в размере 658 миллионов евро.

Всего в первой десятке по одному клубу из Франции и Германии, два – из Испании, шесть – из Англии.