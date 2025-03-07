Рейтинг европейских клубов с наибольшими тратами на зарплаты в прошлом сезоне

Опубликован топ-10 европейских клубов, которые больше всех тратили на зарплаты в сезоне-2023/24.
Лидером рейтинга от УЕФА стал «ПСЖ» с расходами в размере 658 миллионов евро.
Всего в первой десятке по одному клубу из Франции и Германии, два – из Испании, шесть – из Англии.
- «ПСЖ» – 658 млн евро
- «Манчестер Сити» – 554 млн
- «Реал» – 505 млн
- «Барселона» – 476 млн
- «Ливерпуль» – 449 млн
- «Бавария» – 430 млн
- «Манчестер Юнайтед» – 429 млн
- «Челси» – 395 млн
- «Арсенал» – 381 млн
- «Астон Вилла» – 292 млн
Источник: Marca