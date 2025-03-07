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  • Мостовой – о Карпине: «Теперь может сидеть на Бали, курить сигару и по скайпу общаться»

Мостовой – о Карпине: «Теперь может сидеть на Бали, курить сигару и по скайпу общаться»

Сегодня, 16:32
7

Александр Мостовой считает, что уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова» был прогнозируемым.

– Да и сейчас эту тему раздули, когда Карпин ушел из «Ростова». Елки-палки, а кто его заставлял со сборной работать? В какой еще стране есть совмещение?

– Нигде. По крайней мере, в топ-сборных.

– Вот об этом и речь. А теперь говорят, что он устал. А почему не должен уставать? Кто тебя заставлял совмещать?

Теперь со всех «утюгов» раздается: Карпин поехал на одну игру, другую, третью. А что он еще должен делать?

– Ну да, это его прямая работа – просматривать кандидатов в национальную команду. Но вообще это история с уходом из «Ростова» за несколько дней до старта чемпионата вышла некрасивой. Можно было свое решение объявить еще перед зимним перерывом.

– Я об этом говорил, когда совмещение началось. Было понятно, что через какое-то время Карпин скажет: ухожу или из одного места, или из другого.

Правда, перед этим заработал там, здесь, продлил контракт на четыре года. Все прекрасно!

Можно сидеть на Бали, курить сигару и по скайпу общаться с окружающими. Все, кто долго прожил, ожидали такого исхода.

А самое смешное – взять в «Ростов» на его место аналитика, испанца, нигде не работавшего. Это что?

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года.
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий Мостовой Александр
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Комментарии (7)
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алдан2014
1741355350
Как же Мостовой завидует Валере!!! Прямо желчь из ушей. Езжай в Махачкалу Саша! Показывай,что ты можешь. А обсирать своего бывшего одноклубника,по меньшей мере некрасиво
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АлексМак
1741355432
Главный завистник. После подобных комментариев в адрес всех и вся, его ни один здравый руководитель не возьмёт тренировать.
Ответить
Тинез Розоп
1741355993
Такой ты непостоянный. Кому нужен такой тренер?(...
Ответить
FFR
1741357400
Теперь скайп не в моде, общаются в основном по WhatsApp.))
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WE ARE FOR PETER
1741357461
С испанцем Ростов вроде как и хорошо играет, по первой игре точно не хуже если не лучше
Ответить
k611
1741361311
Зависть плохая штука. Разъест человека изнутри. Как Мостовой не поймёт, вроде не первый год живёт на белом свете...
Ответить
crf575757
1741362709
Так ты Мостовой сначала заработай такое право,а потом завидуй, поганый ты человечишка!
Ответить
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