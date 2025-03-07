Вильягра прокомментировал переход в ЦСКА

Новичок ЦСКА Родриго Вильягра высказался о своем трансфере в московский клуб.

Аргентинец перешел после расторжения контракта с «Ривер Плейтом», но армейцы все равно заплатили 4+1 млн долларов за 50% прав на него.

С опорным полузащитником заключили соглашение по схеме «4+1».

Вильягра выбрал 5-й игровой номер.

«Переговоры затянулись, но сейчас все решено. Я очень счастлив, что нахожусь здесь. теперь – только радоваться и играть. Мне говорили, что ЦСКА – замечательный большой клуб, и я очень счастлив находится здесь.

Я в хорошей форме и готов играть. Моя цель – завершить чемпионат как можно выше в таблице. И, конечно, влиться в коллектив.

Я получал много сообщений от наших болельщиков. Я сделаю все ради этой футболки. Я очень счастлив», – заявил Вильягра.