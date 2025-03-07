Британские власти намерены судиться с Абрамовичем, чтобы направить Украине деньги от продажи «Челси»

Правительство Великобритании не может договориться с Романом Абрамовичем о трате средств, вырученных от продажи «Челси» в 2022 году.

За лондонский клуб удалось выручить 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.

Эти деньги заморожены на специальном счете. Бизнесмену нельзя ими распоряжаться.

Британские власти хотят направить средства Украине, но Абрамович не разрешает это сделать.

В связи с этим правительство намерено подать в суд на российского бизнесмена, пишет The Guardian.

Они форсируют события, чтобы помочь Украине в условиях прекращения поставок из США.

Британские министры считают, что смогут получить согласие Абрамовича на финансирование украинских нужд только в судебном порядке.