Британские власти намерены судиться с Абрамовичем, чтобы направить Украине деньги от продажи «Челси»

Правительство Великобритании не может договориться с Романом Абрамовичем о трате средств, вырученных от продажи «Челси» в 2022 году.
- За лондонский клуб удалось выручить 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
- Эти деньги заморожены на специальном счете. Бизнесмену нельзя ими распоряжаться.
- Британские власти хотят направить средства Украине, но Абрамович не разрешает это сделать.
В связи с этим правительство намерено подать в суд на российского бизнесмена, пишет The Guardian.
Они форсируют события, чтобы помочь Украине в условиях прекращения поставок из США.
Британские министры считают, что смогут получить согласие Абрамовича на финансирование украинских нужд только в судебном порядке.
Источник: «Бомбардир»