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  • Британские власти намерены судиться с Абрамовичем, чтобы направить Украине деньги от продажи «Челси»

Британские власти намерены судиться с Абрамовичем, чтобы направить Украине деньги от продажи «Челси»

Сегодня, 15:51
9

Правительство Великобритании не может договориться с Романом Абрамовичем о трате средств, вырученных от продажи «Челси» в 2022 году.

  • За лондонский клуб удалось выручить 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
  • Эти деньги заморожены на специальном счете. Бизнесмену нельзя ими распоряжаться.
  • Британские власти хотят направить средства Украине, но Абрамович не разрешает это сделать.

В связи с этим правительство намерено подать в суд на российского бизнесмена, пишет The Guardian.

Они форсируют события, чтобы помочь Украине в условиях прекращения поставок из США.

Британские министры считают, что смогут получить согласие Абрамовича на финансирование украинских нужд только в судебном порядке.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
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Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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...короче
1741352849
...английцы гадють!... Умеють, мать иху, и любють...
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oyabun
1741353209
Мне глубоко наплевать на этого олигарха, но какую же наглость надо иметь чтобы мало того что заставить человека продать своё имущество, так потом еще и что то от него же требовать!
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АлексМак
1741355296
конченые
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алдан2014
1741355497
Абрамович поимел бабло в России. Теперь поимели его. Вот и сказочке конец.
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АЛЕКС 58
1741356013
Не хр..н было пленным азовцам помогать. Это чмо деньги ворует в России,а тратит в Англии. А сколько таких как Абрамович!?
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Cleaner
1741356919
ВОНЮЧИЕ англосаксы!..(((
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мАсквобадгуно
1741363453
Всех ставленников(АГЕНТОВ)ЦРУ И МИ6 начали опускать на бабло. Не смогли снять Путина, верните потраченные на вас время и деньги.
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