5 причин, объясняющих неудачи Барселоны

После ответного матча с Ювентусом на Камп Ноу у меня не вылетает мысль из головы, что если ничего не поменяется этим летом, то в следующем году Барселона может не рассчитывать на трофеи и громкие победы.

Я выделяю пять причин, которые полностью поспособствовали тому, чтобы назвать данный сезон провальным. Так давайте же рассмотрим их:



1) Руководство клуба.



Проблема игры и безыдейность Луиса Энрике – это лишь верхушка айсберга. На самом деле, самая страшная и глубокая проблема – это, безусловно, руководство, а ,в частности, Роберто Фернандес (спортивный директор) и бывший баскетболист, а ныне президент клуба, Жозеп Бартомеу. Данные персонажи раздражают своим отношением к трансферной политике, жадностью, проявляющейся отсутствием желания продлевать контракт с Алвешом из-за нескольких миллионов, которые Барса окупает за пару недель, а то и суток, и, конечно же, своей трусливостью и молчанием. К чему я клоню, когда говорю о данных качествах руководства? Я веду к тому, что когда тот или иной футболист Реала получает дисквалификацию, то через неделю она либо сокращена на пару матчей, либо она снята окончательно.

То же самое касается трансферного «бана». Барселона полностью «отсидела» свой срок, в то время, как Реалу за ту же самую махинацию сократили запрет с двух трансферных окон до одного. И тут я не могу не отдать должное Флорентино Пересу, который почти «убивает» , в прямом смысле этого слова, за дискомфорт, причинённый его футболистам и клубу в целом . Бартомеу с Фернандесом, в свою очередь, ограничиваются либо фразами а-ля «Мы попробуем что-то предпринять», либо просто «проглатывают» эти обвинения и живут дальше, как ни в чём не бывало. В этом плане Жоан Лапорта был, пожалуй, лучшим президентом в истории клуба, который всегда и везде отстаивал права Барселоны и был не хуже того же Переса.



2) Трансферная политика.



Данный пункт тесно связан с первым, так как именно от руководства и главного тренера зависит покупка тех или иных футболистов. С момента правления Бартомеу и назначения Луиса Энрике на пост главного тренера, Барселона за три трансферных окна купила 15 футболистов, из которых четверо оправдали ожидания и свою стоимость, а именно : Луис Суарес, Иван Ракитич, Клаудио Браво и Тер Штеген. Можно ещё также выделить Умтити, который заметно прибавил в нынешнем сезоне, а в следующем наверняка станет основным игроком в паре с Пике.

В свою очередь, Андре Гомеш, Пако Алькасер, Арда Туран, Жереми Матьё, Денис Суарес, Алейш Видаль, Люка Динь и Яспер Силлессен не оправдали себя своей игрой, а Вермален и Дуглас оказались слишком хрустальными и не готовыми к игре на таком уровне. При всём при этом, как я говорил выше, Блаугранас не решили толком задачу с правым защитником, а лишь усложнили её тем, что поставили на данную позицию футболиста, который изначально котировался полузащитником. В конечном итоге Дани Алвеш, который мог бы в свои 33 года сыграть в два раза лучше Роберто и Видаля вместе взятых, отправился в Турин, чтобы в конечном счёте выбить из турнира своих бывших коллег по цеху. И пусть многие скажут, что свой последний сезон в Барселоне бразилец провёл неоднозначно и не стабильно, но это не отменяет того факта, что в 9 из 10 случаев никакой футболист не сыграет лучше того, кто всю жизнь играет на своей родной позиции, если, конечно, он не Филипп Лам.







3) Главный тренер.



Никто и никогда не забудет первый сезон Энрике, в котором он со своей командой проехался катком по всем соперникам, ровно так же, как и абсолютно безоговорочную и идеальную победу в Эль-Класико на Сантьяго Бернабеу 0:4. Но как показывает практика, после удачного сезона, ты идешь не по нарастающей, а наоборот, поэтому Энрике должен был освободить своё тренерское кресло ещё в конце прошлого сезона, но золотой дубль в виде победы в чемпионате и кубке страны не позволило руководству так легко распрощаться с испанцем. Если бы у «шишек» Барселоны хватило смелости поставить в начале нынешнего сезона

главного тренера Севильи, Сампаоли, или того же Эрнесто Вальверде, то будьте уверены, результаты были бы совершенно иные, но для Бартомеу крайне необходимо было, видимо, дождаться, пока Барселона опозориться и упадёт лицом в грязь, чтобы начать активно искать замену нынешнему тренеру. Как говорится, «лучше поздно, чем никогда». Вот только от этой фразы ни фанатам, ни футболистам не легче. Непонятные ротации в тех матчах, где нужно было дожимать соперника, постоянные смены позиций футболистов и игровых схем, как выяснилось, ни к чему хорошему не привели.

Луис просто изжил себя, как тренер. По последним полутора годам было видно, что у наставника Барселоны просто нет идей, сплошная импровизация, а на ней далеко не уедешь без чётко поставленного плана игры. Энрике в этом сезоне ничем для меня не запомнился, кроме своей удивлённой физиономии после неудачных матчей и вечного залипания в планшет во время игр его команды. Порой, кажется, что наставник смотрел сериал, либо ставил рекорды в играх, но только не управлял командой.



4) Ужасная реализация моментов и сплошной «бардак» в игре.



Мы уже потихоньку выбираемся из глубины к верхушке айсберга, разбирая тяжести проблем в каталонской команде. Сразу хотелось бы отметить то, как бездарно Барселона упускала голевые возможности в самый подходящий момент, когда нужно было добивать соперника.

Из самых ярко выраженных матчей по данному критерию я выделю домашний матч Барселоны против Мадридского Реала, когда хозяева при счёте 1:0 должны были реализовывать свои 100%-ные моменты в виде удара Неймара из убойной позиции и шикарного паса от Иньесты на Лео, который также со своей любимой левой пробил мимо ворот.

Из самого свежего я поставлю в пример первый матч в Турине, когда капитан Барселоны и Луис Суарес также «простили» итальянцев, загубив самые ценные моменты в первом матче, которые были, возможно, самыми важными в данной дуэли, и решили исход противостояния. Я не хочу сказать, что Ювентус был слабее, нисколько. Как раз таки Ювентус по игре был увереннее и хладнокровнее, но говорить, что Барселона не заслужила хотя бы одного гола в Турине, как минимум, глупо. Это, безусловно, проблемы Барселоны и ничьи больше. Полузащита с сезона 2015/16 играет по принципу «отдай пас на тройку нападения и наслаждайся игрой». Иными словами, полузащита уже давно не выполняет те функции, которые должна, она просто следит за магией южно-американской тройки. А в случае потери мяча либо не успевает прессинговать, как положено (хотя прессинг когда – то для Барселоны считался одним из козырей уверенной игры), либо просто бездарно теряет мяч в центре поля и подставляет оборонительные редуты. Оборона же, в свою очередь, ничуть не лучше полузащиты, но игра Умтити и Пике в центре обороны – единственное белое пятно на фоне всего этого мрака.



5) Судейские ошибки.



Данный пункт нисколько не противоречит предыдущему, как многим может показаться, так как одно дело не реализовывать свои моменты, а другое, когда твои голы не засчитывают и фиксируют положение вне игры, когда его и в помине нет. До последнего не хотел говорить об этом, так как эту тему сейчас обсуждают везде, где только возможно, но не обратить внимание и не отметить данный факт я просто не могу. Судейские ошибки были всегда и везде, они будут и в следующем сезоне, от этого, к сожалению, никуда не деться. Но именно данный сезон, лично для меня, побил все возможные рекорды по количеству ошибок арбитров.

Прекрасно знаю, что судейские решения в этом сезоне были не только против, но и в пользу Барселоны, тут глупо не согласиться. Но людям, которые живут стереотипами, что Барселону всегда тащат судьи, следует немного изменить своё мнение на этот счёт. Так или иначе судейские вердикты отняли у Барселоны около 6 очков и аналогично столько же, если не больше, приплюсовали вечным соперникам сине-гранатовых. Конечно, в нынешнем сезоне Барселона не похожа на команду, которая показывает чемпионскую игру, но разве Реал безукоризнен в этом плане?

Это, пожалуй, один из немногих сезонов за долгое время в Испании, когда чемпиона страны нельзя будет назвать безоговорочным победителем. Но так или иначе кто-то должен взять золото и, видимо, это будет Королевский клуб, но осадок наверняка останется как у тех фанатов, так и у других.



В заключении хочу сказать, что четыре из пяти причин связаны между собой, ведь всё начинается с руководства, потом уже ответственность падает на главного тренера, а тот, в свою очередь, должен найти баланс в игре и создать хорошую атмосферу в клубе, после чего уже футболисты обязаны показывать ту великолепную игру, которую от них ждут болельщики. Могу с уверенность сказать: если Барселона не решит свои проблемы внутри клуба, с тренерской должностью и своим отношением к трансферной политике в целом, то следующий сезон будет для них самым настоящим кошмаром.