«Прощай аргентинский принц !?»

Пауло Дибала попросил «Реал» и «Барселону» сделать предложение «Ювентусу»

Пауло Дибала попросил «Реал» и «Барселону» сделать предложение «Ювентусу». Контракт аргентинца с «Ювентусом» истекает летом 2020 года, но Дибала не только не хочет продлевать соглашение, но и рассчитывает покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. За игроком пристально следят «Реал» и «Барселона» – клубы, за которые мечтает выступать нападающий. Пауло обратился к испанским грандам с просьбой сделать «Ювентусу» конкретное предложение о трансфере.