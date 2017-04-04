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    «Прощай аргентинский принц !?»

    4 апреля 2017
    Пауло Дибала попросил «Реал» и «Барселону» сделать предложение «Ювентусу»

    Пауло Дибала попросил «Реал» и «Барселону» сделать предложение «Ювентусу». Контракт аргентинца с «Ювентусом» истекает летом 2020 года, но Дибала не только не хочет продлевать соглашение, но и рассчитывает покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. За игроком пристально следят «Реал» и «Барселона» – клубы, за которые мечтает выступать нападающий. Пауло обратился к испанским грандам с просьбой сделать «Ювентусу» конкретное предложение о трансфере.

    • На счету 23-летнего нападающего 8 голов и 5 ассистов в 23 матчах Серии А-2016/17.
    • Transfermarkt оценивает Дибалу в 50 млн евро.
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