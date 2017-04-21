Старое доброе ультранасилие

Задыхаясь от отсутствия брутальности в современном футболе, давайте вспомним пятерку парней из прошлого, рядом с которыми даже Понтус Вернблум покажется безобидной девочкой-скаутом

Эдгар Давидс

Голландский «питбуль» стал одним из самых колоритных игроков своего поколения. Длинные волосы, неизменные очки и абсолютное нежелание уступать кому-то в единоборствах. Не зря Давидс является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству удалений. Стоит отметить, что Эдгар не утратил жажды крови до самого конца карьеры, заработав удаление даже в матче за Барнетт, когда ему было уже 39 лет. А еще он, возможно, единственный, кто устроил драку в благотворительном матче ветеранов.

Дженнаро Гаттузо

Вообще «Рино» никогда не был отъявленным любителем сломать чьи-нибудь ноги. Просто мало было в мире парней, которые готовы были так же, как и он до конца идти в стыки. Он не щадил ни себя, ни соперника. Поэтому техничные футболисты просто старались не встречаться с ним на поле. Жалко, что Гаттузо почти всю карьеру провел в Серии А в «Милане». Такой боец бы стал настоящим украшением в куда более боевитой АПЛ, что он косвенно доказал хорошей игрой за шотландский «Рейнджерс» на заря карьеры.

Найджел Де Йонг

Много ли вы знаете случаев, когда игрока временно перестали вызывать в сборную не из-за конфликта с тренером или плохую игру, а за то, что он за год чуть не убил троих людей? Де Йонг в 2010 году открыл эту «ачивку». Сначала он перед Чемпионатом мира в товарищеском матче со сборной США сломал ногу Стюарту Холдену, а в конце года в матче своего «Манчестер Сити» с «Ньюкаслом» сломал две кости Хатему Бен Арфа. Ну, а между этим он обессмертил себя прыжком прямой ногой в груди Хаби Алонсо в финале Чемпионата мира.

Рой Кин

Рой Кин был из той породы капитанов, которых, как принято говорить, «сейчас уже не делают». Бескомпромиссный ирландский мужик уничтожал на поле любого, кто мешал его «Манчестеру» выиграть. Иногда откровенно перегибая палку. Отсюда и рекорд по удалениям в АПЛ – 13. Пиком его жесткости стала намеренная, как он сам потом признался, травма игроку «Манчестер Сити» Альф-Инге Холанду, которая стоила тому карьеры. Однако в своей автобиографии Кин ни капли не жалел о содеянном: «Моя позиция была: да и х*й с ним. Как аукнется, так и откликнется. Он всего лишь получил по заслугам. Он нае*ал меня, а мой подход таков: око за око»

Винни Джонс

Ну, и куда же без старины Винни? Джонс никогда не стеснялся прыгать в ноги сопернику, если этого требовала ситуация. И даже когда не требовала. Однажды он получил желтую карточку уже на 3-ей секунде матча. Ну, а знаменитой рукопожатие с мошонкой Пола Гаскойна окончательно сделало Винни идолом для всех костоломов. В 1992 году Винни Джонс выступил закадровым рассказчиком в документальном фильме «Жёсткие парни футбола», который представлял из себя нарезку самых жестких стыков, а также советы по грубой и грязной игре. За это федерация наказала Джонса штрафом в 20 тысяч фунтов и шестимесячной дисквалификацией. С формулировкой «За дискредитацию футбола».

P.S.

Нужно понимать, что никто из вышеперечисленных игроков не был тупым тафгаем, который выходил на поле лишь с целью нанести кому-то травму. Это были футболисты высочайшего класса, которые просто делали все что можно ради победы своей команды. А иногда и то, что нельзя.