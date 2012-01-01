Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Кипра по футболу - Таблица

Лига наций
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Сайт:
http:///www.kypros.org/Soccer/national/cyp_nat_en.h
Тренер:
Апостолос Манциос
Состав Статистика Новости Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Германия
2
Словакия
3
Северная Ирландия
4
Люксембург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
3
13
15
6
4
0
2
6
8
-2
12
6
3
0
3
7
6
1
9
6
0
0
6
1
13
-12
0
Группа B
1
Швейцария
2
Косово
3
Словения
4
Швеция
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
2
12
14
6
3
2
1
6
5
1
11
6
0
4
2
3
8
-5
4
6
0
2
4
4
12
-8
2
Группа C
1
Шотландия
2
Дания
3
Греция
4
Беларусь
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
7
6
13
6
3
2
1
16
7
9
11
6
2
1
3
10
12
-2
7
6
0
2
4
4
17
-13
2
Группа D
1
Франция
2
Украина
3
Исландия
4
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
16
4
12
16
6
3
1
2
10
11
-1
10
6
2
1
3
13
11
2
7
6
0
1
5
3
16
-13
1
Группа E
1
Испания
2
Турция
3
Грузия
4
Болгария
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
21
2
19
16
6
4
1
1
17
12
5
13
6
1
0
5
7
15
-8
3
6
1
0
5
3
19
-16
3
Группа F
1
Португалия
2
Ирландия
3
Венгрия
4
Армения
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
20
7
13
13
6
3
1
2
9
7
2
10
6
2
2
2
11
10
1
8
6
1
0
5
3
19
-16
3
Группа G
1
Нидерланды
2
Польша
3
Финляндия
4
Мальта
5
Литва
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
27
4
23
20
8
5
2
1
14
7
7
17
8
3
1
4
8
14
-6
10
8
1
2
5
4
19
-15
5
8
0
3
5
6
15
-9
3
Группа H
1
Австрия
2
Босния и Герцеговина
3
Румыния
4
Кипр
5
Сан-Марино
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
1
1
22
4
18
19
8
5
2
1
17
7
10
17
8
4
1
3
19
10
9
13
8
2
2
4
11
11
0
8
8
0
0
8
2
39
-37
0
Группа I
1
Норвегия
2
Италия
3
Израиль
4
Эстония
5
Молдавия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
8
0
0
37
5
32
24
8
6
0
2
21
12
9
18
8
4
0
4
19
20
-1
12
8
1
1
6
8
21
-13
4
8
0
1
7
5
32
-27
1
Группа J
1
Бельгия
2
Уэльс
3
Северная Македония
4
Казахстан
5
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
29
7
22
18
8
5
1
2
21
11
10
16
8
3
4
1
13
10
3
13
8
2
2
4
9
13
-4
8
8
0
0
8
0
31
-31
0
Группа K
1
Англия
2
Албания
3
Сербия
4
Латвия
5
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
8
0
0
22
0
22
24
8
4
2
2
7
5
2
14
8
4
1
3
9
10
-1
13
8
1
2
5
5
15
-10
5
8
0
1
7
3
16
-13
1
Группа L
1
Хорватия
2
Чехия
3
Фарерские острова
4
Черногория
5
Гибралтар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
7
1
0
26
4
22
22
8
5
1
2
18
8
10
16
8
4
0
4
11
9
2
12
8
3
0
5
8
17
-9
9
8
0
0
8
3
28
-25
0
Команда
1
Германия
2
Словакия
3
Северная Ирландия
4
Люксембург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
1
12
9
3
3
0
0
5
0
5
9
3
2
0
1
3
1
2
6
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 1
1
Швейцария
2
Косово
3
Словения
4
Швеция
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
1
2
0
3
1
2
5
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 2
1
Шотландия
2
Греция
3
Дания
4
Беларусь
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
4
5
9
3
2
0
1
8
6
2
6
3
1
2
0
5
3
2
5
3
0
1
2
0
8
-8
1
Группа 3
1
Франция
2
Украина
3
Исландия
4
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
1
1
10
7
3
4
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 4
1
Испания
2
Турция
3
Грузия
4
Болгария
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
2
6
7
3
2
0
1
6
7
-1
6
3
1
0
2
5
7
-2
3
3
1
0
2
3
10
-7
3
Группа 5
1
Ирландия
2
Португалия
3
Армения
4
Венгрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
12
3
9
7
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
1
0
2
6
6
0
3
Группа 6
1
Нидерланды
2
Польша
3
Финляндия
4
Литва
5
Мальта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
17
1
16
10
4
3
1
0
7
2
5
10
4
2
0
2
4
5
-1
6
4
0
2
2
5
8
-3
2
4
0
1
3
2
8
-6
1
Группа 7
1
Австрия
2
Босния и Герцеговина
3
Румыния
4
Кипр
5
Сан-Марино
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
14
2
12
10
4
3
0
1
7
4
3
9
4
3
0
1
10
2
8
9
4
1
2
1
6
6
0
5
4
0
0
4
1
19
-18
0
Группа 8
1
Норвегия
2
Италия
3
Израиль
4
Эстония
5
Молдавия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
23
2
21
12
4
3
0
1
11
4
7
9
4
2
0
2
12
11
1
6
4
0
1
3
3
8
-5
1
4
0
0
4
2
14
-12
0
Группа 9
1
Бельгия
2
Уэльс
3
Северная Македония
4
Казахстан
5
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
17
3
14
10
4
3
0
1
15
6
9
9
4
1
3
0
8
3
5
6
4
1
1
2
5
3
2
4
4
0
0
4
0
12
-12
0
Группа 10
1
Англия
2
Албания
3
Сербия
4
Латвия
5
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
9
0
9
12
4
2
1
1
4
2
2
7
4
2
0
2
5
7
-2
6
4
0
2
2
3
9
-6
2
4
0
0
4
1
6
-5
0
Группа 11
1
Хорватия
2
Чехия
3
Фарерские острова
4
Черногория
5
Гибралтар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
15
2
13
12
4
3
1
0
10
1
9
10
4
3
0
1
8
3
5
9
4
2
0
2
6
6
0
6
4
0
0
4
1
14
-13
0
Команда
1
Германия
2
Северная Ирландия
3
Словакия
4
Люксембург
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
2
1
6
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
1
8
-7
3
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 1
1
Косово
2
Швейцария
3
Словения
4
Швеция
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
0
2
1
1
4
-3
2
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа 2
1
Дания
2
Шотландия
3
Беларусь
4
Греция
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
11
4
7
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
1
2
4
9
-5
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 3
1
Франция
2
Украина
3
Исландия
4
Азербайджан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
1
1
6
8
-2
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
1
10
-9
0
Группа 4
1
Испания
2
Турция
3
Грузия
4
Болгария
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
0
13
9
3
2
1
0
11
5
6
7
3
0
0
3
2
8
-6
0
3
0
0
3
0
9
-9
0
Группа 5
1
Португалия
2
Венгрия
3
Ирландия
4
Армения
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
0
3
1
12
-11
0
Группа 6
1
Нидерланды
2
Польша
3
Мальта
4
Финляндия
5
Литва
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
10
3
7
10
4
2
1
1
7
5
2
7
4
1
1
2
2
11
-9
4
4
1
1
2
4
9
-5
4
4
0
1
3
1
7
-6
1
Группа 7
1
Австрия
2
Босния и Герцеговина
3
Румыния
4
Кипр
5
Сан-Марино
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
8
2
6
9
4
2
2
0
10
3
7
8
4
1
1
2
9
8
1
4
4
1
0
3
5
5
0
3
4
0
0
4
1
20
-19
0
Группа 8
1
Норвегия
2
Италия
3
Израиль
4
Эстония
5
Молдавия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
14
3
11
12
4
3
0
1
10
8
2
9
4
2
0
2
7
9
-2
6
4
1
0
3
5
13
-8
3
4
0
1
3
3
18
-15
1
Группа 9
1
Бельгия
2
Северная Македония
3
Уэльс
4
Казахстан
5
Лихтенштейн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
2
0
12
4
8
8
4
2
1
1
5
7
-2
7
4
2
1
1
6
5
1
7
4
1
1
2
4
10
-6
4
4
0
0
4
0
19
-19
0
Группа 10
1
Англия
2
Албания
3
Сербия
4
Латвия
5
Андорра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
13
0
13
12
4
2
1
1
3
3
0
7
4
2
1
1
4
3
1
7
4
1
0
3
2
6
-4
3
4
0
1
3
2
10
-8
1
Группа 11
1
Хорватия
2
Чехия
3
Фарерские острова
4
Черногория
5
Гибралтар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
11
2
9
10
4
2
0
2
8
7
1
6
4
1
0
3
3
6
-3
3
4
1
0
3
2
11
-9
3
4
0
0
4
2
14
-12
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
ФотоКордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+