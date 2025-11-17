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Кипр
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Новости сборной Кипра по футболу
Лига наций
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Сайт:
http:///www.kypros.org/Soccer/national/cyp_nat_en.h
Тренер:
Апостолос Манциос
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лихтенштейн – Кипр: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
Трансляция
Словения – Кипр: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Словения – Кипр: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 2.35
3 июня
Трансляция
Кипр – Молдавия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Кипр – Молдова: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.83
29 марта
Товарищеские матчи. Беларусь обыграла Кипр, дубль Хвичи не помог Грузии победить Израиль
26 марта
1
Трансляция
Кипр – Беларусь: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Кипр – Беларусь: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 2.25
25 марта
Европейская сборная готова сыграть с Россией: «Для нас это не проблема»
18 марта
3
Кипр – Эстония: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 1.74
2025.11.17 09:07
Сан-Марино – Кипр: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.10.11 08:14
Отбор ЧМ-2026. Дания сокрушила Беларусь, Австрия забила 10 голов, Фареры разгромили Черногорию и другие результаты
2025.10.09 23:48
1
Кипр – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.08 10:11
Кипр – Румыния: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 4.72
2025.09.08 09:57
Австрия – Кипр: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.09.05 09:07
Отбор ЧМ-2026. Победы Сербии, Австрии и Румынии, Нидерланды забили 8 голов и другие результаты
2025.06.10 23:45
Прогноз на точный счeт матча Румыния – Кипр: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года
2025.06.09 10:23
Прогноз на точный счет товарищеского матча Болгария – Кипр, 6 июня 2025
2025.06.05 10:58
Отбор ЧМ-2026. Англия разгромила Латвию (3:0) и другие результаты
2025.03.25 00:43
1
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Албанию (2:0) и другие результаты
2025.03.22 00:48
Трансляция
Кипр – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 ноября 2024
2024.11.15 18:50
Прогноз на точный счет матча Косово – Кипр, Лига наций, 15 октября 2024 года
2024.10.14 09:58
Трансляция
Кипр – Косово: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2024
2024.09.09 17:50
Трансляция
Кипр – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 марта 2024
2024.03.25 09:14
Трансляция
Кипр – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2023
2023.11.16 17:39
Кварацхелия помог сборной Грузии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024
2023.10.15 18:10
Трансляция
Грузия – Кипр: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 октября 2023
2023.10.15 14:48
Грузия – Кипр: прогноз на матч 8 тура отбора ЧЕ-2024, 15 октября
2023.10.15 01:57
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
2023.10.12 23:50
2
Отбор Евро-2024. Испания разгромила Кипр (6:0), Норвегия победила Грузию (2:1) и другие результаты
2023.09.12 23:40
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