- 12 июня 2022
- 18:07 Лига наций. Гол победителя ЛЧ на 94-й минуте спас Северную Ирландию от поражения от Кипра 2
- 13 ноября 2021
- 14:58 «Зенит» – о драке на матче Россия – Кипр: «Факт агрессии на стадионе недопустим» 4
- 12 ноября 2021
- 22:25 На заводящего «Виража» Дрюму за драку на игре Россия – Кипр наложили двухлетний запрет на посещение стадионов 16
- 19:22 Видео Сборная России после игры с Кипром показала, как Смолов поет в раздевалке 2
- 17:59 Семак – о победе России над Кипром: «Рады за игроков «Зенита», которые на родном стадионе смогли забить и показать яркую игру» 3
- 14:45 Иванов рассудит Словению и Кипр в отборе ЧМ-2022 2
- 11:26 Сутормин – о 6:0 с Кипром: «Не нужно создавать шум, будто сделали что-то особенное» 5
- 08:35 6:0 с Кипром – крупнейшая победа сборной России в отборе ЧМ с 1965 года 5
- 00:15 Головин: «Капитанская повязка – это приятно, есть дополнительная ответственность»
- 11 ноября 2021
- 23:57 Карпин: «Поле на «Газпром Арене» на удивление безобразное» 23
- 23:47 Сборная России в матче с Кипром одержала самую крупную победу с июня 2019 года
- 23:32 Тренер сборной Кипра – о поражении от России: «После второго гола мы посыпались» 2
- 23:15 Глебов дебютировал за сборную России 3
- 22:54 Карпин: «После третьего гола в ворота Кипра стал думать о матче с Хорватией» 12