Австрия – Кипр: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

05 сентября 2025 9:55
Австрия - Кипр
06 сент. 2025, суббота 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа Австрии и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

6 сентября на стадионе «Вальдштадион» в Австрии состоится матч 5-го тура квалификации чемпионата мира. Хозяева занимают лидирующие позиции в группе и ведут борьбу за прямую путeвку на мундиаль. Гости из Кипра борются за зону плей-офф, но показывают нестабильные результаты. Ожидается матч с преимуществом Австрии, но не исключена результативность с обеих сторон.

Австрия

Австрийская сборная подходит к игре в хорошей форме. В предыдущих турах команда обыграла Румынию (2:1) и разгромила Сан-Марино (4:0). В последних пяти матчах Австрия отличилась 8 раз при 5 пропущенных мячах. Команда активно использует фланги и быстрые атаки, что особенно эффективно против менее организованных оборон. Лидером нападения остаeтся Михаэль Грегорич, оформивший 10 голов в 17 матчах за сборную. Австрийцы забивают почти в каждом матче, демонстрируя системный подход к атакующей фазе.

Кипр

Киприоты после победы над Сан-Марино (2:0) уступили Боснии (1:2) и Румынии (0:2). Команда находится на 4-м месте в группе с 3 очками. За 5 последних матчей сборная Кипра забила 6 голов и пропустила 10. В атаке заметен прогресс – Кипр забивает в 5 из 7 последних матчей, однако оборона остаeтся слабым местом: в среднем 2.00 пропущенных за игру. Григорис Кастанос остаeтся главным бомбардиром команды. На выезде Кипр не выигрывает 5 матчей подряд, что подчеркивает уязвимость команды вне дома.

Факты о командах:

Австрия

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей
  • Победа 4:0 над Сан-Марино в предыдущем туре

Кипр

  • Не выигрывает в 5 последних матчах на выезде
  • В среднем: 1.20 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч Австрия – Кипр

Австрия обладает сильным атакующим потенциалом и стабильной игрой на домашнем стадионе. Кипр, несмотря на слабость в защите, способен доставить проблемы за счeт моментов в контратаке. Хозяева должны контролировать ход встречи и уверенно реализовывать свои шансы. С большой вероятностью матч получится результативным, а киприоты при удачном стечении обстоятельств могут забить гол престижа.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Австрии и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.90
  • Индивидуальный тотал Австрии больше 2.5 – коэффициент 2.15

1.95
Победа Австрии и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кипр Австрия
Рекомендуем
