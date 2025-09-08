Введите ваш ник на сайте
Кипр – Румыния: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 4.72

08 сентября 2025 9:13
Кипр - Румыния
09 сент. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 6 тур
Перейти в онлайн матча
6.40
Победа Румынии
Сделать ставку

9 сентября на «ГСП Стэдиум» в Никосии Кипр принимает Румынию в 6-м туре квалификации чемпионата мира. Хозяева пока внизу группы: после плотного старта им не хватает стабильности и качества в финальной трети.

Кипр

После 4 туров – 3 очка и 4-я позиция. Команда проигрывает в последних трeх матчах отбора и стабильно пропускает: за пять встреч – 7 пропущенных при 5 забитых. В игре виден план – компактность центра, попытки быстро выходить в контратаки через «вторые мячи». Но при переходе в атаку теряется точность первого паса, а в завершающей стадии не хватает адресности. Лучший бомбардир Кастанос (2 гола в 18 матчах) – главный источник ударов со средней дистанции и стандартов, однако команде требуется более частая поддержка штрафной вторым темпом. Домашний фактор помогает продлевать атаки, но пока не решает проблему реализации.

Румыния

У гостей 6 очков после четырeх туров и 3-е место. В отборе Румыния стабильно забивает: команда три официальных матча подряд с голами, а суммарно за пять последних встреч – 8 забитых и 7 пропущенных. Это сборная с рабочим прессингом средней высоты и акцентом на розыгрыш через полуфланги. Марин – системный лидер (10 голов в 22 играх): бьeт стандарты, ускоряет темп и тянет мяч при переходах. Слабость – избыточные паузы при обороне штрафной: в концовках таймов появляются свободные зоны перед вратарeм, из-за чего команда периодически допускает лишние удары. Тем не менее по структуре Румыния выглядит убедительнее и гибче в атаке позицией.

Факты о командах

Кипр

  • 3 очка после 4 туров; серия из трeх поражений в квалификации
  • Пропускает три матча отбора подряд
  • За 5 последних игр: 5 забитых, 7 пропущенных
  • В среднем: 1.00 забитого и 1.40 пропущенного за игру (последние 5)

Румыния

  • 6 очков после 4 туров, 3-я позиция
  • Обязательно забивает в 3 матчах квалификации подряд
  • За 5 последних игр: 8 забитых, 7 пропущенных
  • В среднем: 1.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру (последние 5)

Личные встречи
0% (0)
40% (2)
60% (3)
4
Забитых мячей
12
0.8
В среднем за матч
2.4
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Кипр
2 : 2
09.09.2025
Румыния
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Румыния
2 : 0
10.06.2025
Кипр
Лига наций, 6 тур
Румыния
4 : 1
18.11.2024
Кипр
Лига наций, 3 тур
Кипр
0 : 3
12.10.2024
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные,
Кипр
1 : 1
09.02.2011
Румыния

Прогноз на матч

Исходя из текущего баланса, Румыния имеет преимущество в качестве атакующих механизмов и глубине кадров, а Кипр компенсирует разницу дисциплиной и плотностью центральной зоны. Гостям по силам вскрывать низкий блок хозяев через диагонали и выход третьего игрока под прострел. Вероятная модель – умеренный темп, где гости контролируют мяч, выжидают окно под первый гол и затем удерживают преимущество за счeт владения и тактических фолов. У Кипра есть ресурс на единичные моменты со стандартов, но системности в финализации пока не хватает. При этом тотал обычно остаeтся в средних рамках: у обеих команд сопоставимая пропускаемость, а тренд Румынии – забить и сыграть прагматично по счeту. Оптимальная стратегия ставок строится вокруг позитивного результата гостей и умеренных тоталов.

Рекомендованные ставки

  • Победа Румынии – коэффициент 4.72
  • Индивидуальный тотал Румынии больше 1.0 – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 3.0 гола – коэффициент 1.65

6.40
Победа Румынии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Румыния Кипр
