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Расписание матчей
Кипр - Румыния
Кипр - Румыния: обзор матча 09 февраля 2011
Кипр
09.02.2011, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Румыния
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кипр - Румыния
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
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2 : 0
02.10.2026
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2 : 1
25.09.2026
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Информация о матче
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