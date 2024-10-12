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Расписание матчей
Лига наций
Кипр - Румыния
Кипр - Румыния: обзор матча 12 октября 2024
Кипр
12.10.2024, суббота, 21:45
Лига наций, группа C2, 3 тур
0 : 3
Завершен
Румыния
16'
Д. Ман
25'
Р. Марин (П)
36'
Р. Дрэгушин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кипр - Румыния
82'
Замена
В. Гицэ
️️️️
Р. Дрэгушин
Замена
А. Макрис
️️️️
Г. Кастанос
75'
72'
Замена
Я. Хаджи
️️️️
Д. Ман
72'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Дрэгуш
Желтая карточка
П. Сотириу
63'
63'
Замена
Д. Олару
️️️️
Р. Марин
63'
Замена
А. Кипчиу
️️️️
Н. Банку
Замена
П. Сотириу
️️️️
Л. Лоизу
46'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Я. Кусулос
46'
Замена
М. Илия
️️️️
М. Ционис
46'
45'
+6
Желтая карточка
Д. Ман
41'
Желтая карточка
Н. Банку
36'
ГОЛ! 0:3!
Р. Дрэгушин
Пас отдал
Д. Ман
Замена
M. Stylianou
️️️️
М. Антониу
33'
Желтая карточка
Г. Кастанос
31'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Марин
Желтая карточка
К. Лайфис
24'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ман
Желтая карточка
Я. Кусулос
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
18
Костакис Артиматас
(К)
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Румыния
1
Флориан Ницэ
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
10
Николае Станчу
(К)
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
9
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
12
Marios Stylianou
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
15
Андреас Хрисостому
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
9
Мариос Илия
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
22
Александру Митрица
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
23
Деян Сореску
ПВ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
3-5-2
12
Малл
3
Панайоту
4
Иоанну
8
Кусулос
9
Питтас
18
Артиматас
19
Лайфис
20
Кастанос
7
Антониу
21
Ционис
10
Лоизу
4-3-2-1
1
Ницэ
2
Рацу
3
Дрэгушин
15
Буркэ
11
Банку
10
Станчу
6
Марин
18
Марин
20
Ман
13
Михаила
9
Дрэгуш
7
Антониу
12
12
7
Антониу
8
Кусулос
5
Харалампус
5
Харалампус
8
Кусулос
21
Ционис
9
Илия
9
Илия
21
Ционис
10
Лоизу
3
Сотириу
3
Сотириу
10
Лоизу
20
Кастанос
23
Макрис
23
Макрис
20
Кастанос
3
Дрэгушин
5
Гицэ
5
Гицэ
3
Дрэгушин
18
Марин
7
Олару
7
Олару
18
Марин
20
Ман
10
Хаджи
10
Хаджи
20
Ман
11
Банку
8
Кипчиу
8
Кипчиу
11
Банку
9
Дрэгуш
17
Пушкаш
17
Пушкаш
9
Дрэгуш
Остались в запасе
Кипр
Румыния
22
Неофитос Михаил
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
15
Андреас Хрисостому
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
22
Александру Митрица
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
15
Андреас Хрисостому
ЦП
Остались в запасе
12
Хорациу Молдован
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
22
Александру Митрица
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Кипр - Румыния
4
2
Всего ударов по воротам
15
19
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
14
Офсайды
2
2
Количество передач
360
496
Сейвы
6
4
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
8
8
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
АЕК-Арена
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