30 марта состоится товарищеский матч сборных, в котором Кипр примет Молдову. Обе команды подходят к встрече в сложной форме и с сериями поражений, однако статистика указывает на вероятность результативной и открытой игры. Команды регулярно пропускают, что делает матч непредсказуемым и интересным с точки зрения ставок.

Кипр

Сборная Кипра переживает непростой период. Команда проиграла три последних матча, включая недавнюю встречу против Беларуси (0:1). При этом Кипр продолжает регулярно пропускать – серия составляет уже 7 матчей подряд.

Однако атака команды выглядит достаточно активной. В последних 5 матчах Кипр забил 8 мячей, а средняя результативность составляет 1.60 гола за игру. Это говорит о том, что команда способна создавать моменты даже против более сильных соперников.

Молдова

Сборная Молдовы также находится в кризисе. Команда проиграла три последних матча, а в последней игре уступила Литве со счетом 0:2. В последних 5 матчах сборная забила всего 3 мяча, что говорит о проблемах в атаке.

Основная проблема Молдовы – оборона. Команда пропускает уже 12 матчей подряд, а в последних 5 играх пропустила 11 голов. На выезде Молдова также испытывает сложности и редко показывает стабильную игру.

Факты о командах:

Кипр

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 7 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

8 голов в последних 5 матчах

Забивал в 3 из 5 последних матчей

Молдова

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 12 последних матчах

В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

11 пропущенных голов в последних 5 матчах

3 забитых мяча в последних 5 матчах

Прогноз на матч Кипр – Молдова

Матч выглядит равным, но Кипр имеет небольшое преимущество за счет более стабильной атаки. При этом обе команды испытывают проблемы в обороне, что увеличивает вероятность результативного футбола.

С учетом статистики последних матчей и оборонительных ошибок команд, вероятен сценарий с обменом голами. Кипр также выглядит предпочтительнее за счет домашнего поля и более активной игры впереди.

Рекомендованные ставки: