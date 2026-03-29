30 марта состоится товарищеский матч сборных, в котором Кипр примет Молдову. Обе команды подходят к встрече в сложной форме и с сериями поражений, однако статистика указывает на вероятность результативной и открытой игры. Команды регулярно пропускают, что делает матч непредсказуемым и интересным с точки зрения ставок.
Сборная Кипра переживает непростой период. Команда проиграла три последних матча, включая недавнюю встречу против Беларуси (0:1). При этом Кипр продолжает регулярно пропускать – серия составляет уже 7 матчей подряд.
Однако атака команды выглядит достаточно активной. В последних 5 матчах Кипр забил 8 мячей, а средняя результативность составляет 1.60 гола за игру. Это говорит о том, что команда способна создавать моменты даже против более сильных соперников.
Сборная Молдовы также находится в кризисе. Команда проиграла три последних матча, а в последней игре уступила Литве со счетом 0:2. В последних 5 матчах сборная забила всего 3 мяча, что говорит о проблемах в атаке.
Основная проблема Молдовы – оборона. Команда пропускает уже 12 матчей подряд, а в последних 5 играх пропустила 11 голов. На выезде Молдова также испытывает сложности и редко показывает стабильную игру.
Факты о командах:
Кипр
- В среднем: 1.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
Молдова
- В среднем: 0.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
Прогноз на матч Кипр – Молдова
Матч выглядит равным, но Кипр имеет небольшое преимущество за счет более стабильной атаки. При этом обе команды испытывают проблемы в обороне, что увеличивает вероятность результативного футбола.
С учетом статистики последних матчей и оборонительных ошибок команд, вероятен сценарий с обменом голами. Кипр также выглядит предпочтительнее за счет домашнего поля и более активной игры впереди.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.83
- Победа Кипра с форой (0)