6 июня на стадионе «Христо Ботев» в Пловдиве состоится товарищеский матч между сборными Болгарии и Кипра. Обе команды пытаются наладить игру в преддверии официальных турниров, и эта встреча даст шанс тренерам протестировать обновленные составы.

Болгария

Сборная Болгарии проводит сложный отрезок. В трeх последних товарищеских матчах она неизменно делила очки, а всего за последние пять встреч команда забила лишь четыре мяча, пропустив при этом десять. Эти цифры указывают на нестабильную игру в защите, где явно не хватает слаженности и надежности.

Тем не менее, стоит отметить положительную динамику: болгары забивают в четырeх матчах подряд, а значит, атакующий потенциал сохраняется. Учитывая также, что Болгария играет дома и традиционно успешно действует против Кипра, можно ожидать от хозяев как минимум одного забитого мяча.

Кипр

Кипр подходит к матчу с переменчивыми результатами. В последней игре команда уверенно обыграла Сан-Марино со счетом 4:1, но в целом статистика остается неутешительной: в пяти последних матчах пропущено 10 мячей при шести забитых. Особенно слабо команда выглядит в гостях, проиграв три последних выездных встречи.

Киприоты регулярно пропускают (в четырех матчах подряд) и выглядят уязвимо в обороне, особенно при стандартах и фланговых атаках. А вот атака, несмотря на скромные ресурсы, способна создать моменты даже против соперников более высокого уровня – если им дать пространство.

Факты о командах

Болгария играет вничью в 3 последних матчах

Болгария забивает в 4 последних матчах

Болгария пропускает в 3 последних матчах

Кипр пропускает в 4 последних матчах

Кипр проиграл 3 последних выездных матча

Болгария забивает в среднем 0.80 гола за игру, пропускает 2.00

Кипр забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропускает 2.00

Личные встречи 57% (4) 29% (2) 14% (1) 11 Забитых мячей 8 1.57 В среднем за матч 1.14 2:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Товарищеские матчи. Сборные, Болгария 2 : 2 Кипр Товарищеские матчи. Сборные, Кипр 0 : 2 Болгария Лига наций, 5 тур Кипр 1 : 1 Болгария Лига наций, 3 тур Болгария 2 : 1 Кипр Товарищеские матчи. Сборные, Болгария 1 : 0 Кипр Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур Кипр 4 : 1 Болгария Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур Болгария 2 : 0 Кипр

Прогноз

С учетом слабой игры обеих команд в обороне и относительно неплохой результативности в последних матчах, есть все основания ожидать голы с обеих сторон. Болгария играет дома и постарается использовать преимущество поля, но нестабильность в обороне может стоить им победы. С высокой вероятностью матч завершится результативной ничьей.

Ставки на матч