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Прогноз на точный счет товарищеского матча Болгария – Кипр, 6 июня 2025

05 июня 2025 10:38
Болгария - Кипр
06 июн. 2025, пятница 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.00
Точный счет 1:1
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6 июня на стадионе «Христо Ботев» в Пловдиве состоится товарищеский матч между сборными Болгарии и Кипра. Обе команды пытаются наладить игру в преддверии официальных турниров, и эта встреча даст шанс тренерам протестировать обновленные составы.

Болгария

Сборная Болгарии проводит сложный отрезок. В трeх последних товарищеских матчах она неизменно делила очки, а всего за последние пять встреч команда забила лишь четыре мяча, пропустив при этом десять. Эти цифры указывают на нестабильную игру в защите, где явно не хватает слаженности и надежности.

Тем не менее, стоит отметить положительную динамику: болгары забивают в четырeх матчах подряд, а значит, атакующий потенциал сохраняется. Учитывая также, что Болгария играет дома и традиционно успешно действует против Кипра, можно ожидать от хозяев как минимум одного забитого мяча.

Кипр

Кипр подходит к матчу с переменчивыми результатами. В последней игре команда уверенно обыграла Сан-Марино со счетом 4:1, но в целом статистика остается неутешительной: в пяти последних матчах пропущено 10 мячей при шести забитых. Особенно слабо команда выглядит в гостях, проиграв три последних выездных встречи.

Киприоты регулярно пропускают (в четырех матчах подряд) и выглядят уязвимо в обороне, особенно при стандартах и фланговых атаках. А вот атака, несмотря на скромные ресурсы, способна создать моменты даже против соперников более высокого уровня – если им дать пространство.

Факты о командах

  • Болгария играет вничью в 3 последних матчах
  • Болгария забивает в 4 последних матчах
  • Болгария пропускает в 3 последних матчах
  • Кипр пропускает в 4 последних матчах
  • Кипр проиграл 3 последних выездных матча
  • Болгария забивает в среднем 0.80 гола за игру, пропускает 2.00
  • Кипр забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропускает 2.00

Личные встречи
57% (4)
29% (2)
14% (1)
11
Забитых мячей
8
1.57
В среднем за матч
1.14
2:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Болгария
2 : 2
06.06.2025
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные,
Кипр
0 : 2
16.11.2022
Болгария
Лига наций, 5 тур
Кипр
1 : 1
16.11.2018
Болгария
Лига наций, 3 тур
Болгария
2 : 1
13.10.2018
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные,
Болгария
1 : 0
15.08.2012
Кипр
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Кипр
4 : 1
10.10.2009
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Болгария
2 : 0
01.04.2009
Кипр
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Прогноз

С учетом слабой игры обеих команд в обороне и относительно неплохой результативности в последних матчах, есть все основания ожидать голы с обеих сторон. Болгария играет дома и постарается использовать преимущество поля, но нестабильность в обороне может стоить им победы. С высокой вероятностью матч завершится результативной ничьей.

Ставки на матч

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Ничья – коэффициент 3.10
  • Индивидуальный тотал Болгарии больше 0.5 – коэффициент 1.55

6.00
Точный счет 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Товарищеские матчи. Сборные Кипр Болгария
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