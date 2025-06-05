6 июня на стадионе «Христо Ботев» в Пловдиве состоится товарищеский матч между сборными Болгарии и Кипра. Обе команды пытаются наладить игру в преддверии официальных турниров, и эта встреча даст шанс тренерам протестировать обновленные составы.
Болгария
Сборная Болгарии проводит сложный отрезок. В трeх последних товарищеских матчах она неизменно делила очки, а всего за последние пять встреч команда забила лишь четыре мяча, пропустив при этом десять. Эти цифры указывают на нестабильную игру в защите, где явно не хватает слаженности и надежности.
Тем не менее, стоит отметить положительную динамику: болгары забивают в четырeх матчах подряд, а значит, атакующий потенциал сохраняется. Учитывая также, что Болгария играет дома и традиционно успешно действует против Кипра, можно ожидать от хозяев как минимум одного забитого мяча.
Кипр
Кипр подходит к матчу с переменчивыми результатами. В последней игре команда уверенно обыграла Сан-Марино со счетом 4:1, но в целом статистика остается неутешительной: в пяти последних матчах пропущено 10 мячей при шести забитых. Особенно слабо команда выглядит в гостях, проиграв три последних выездных встречи.
Киприоты регулярно пропускают (в четырех матчах подряд) и выглядят уязвимо в обороне, особенно при стандартах и фланговых атаках. А вот атака, несмотря на скромные ресурсы, способна создать моменты даже против соперников более высокого уровня – если им дать пространство.
Факты о командах
- Болгария играет вничью в 3 последних матчах
- Болгария забивает в 4 последних матчах
- Болгария пропускает в 3 последних матчах
- Кипр пропускает в 4 последних матчах
- Кипр проиграл 3 последних выездных матча
- Болгария забивает в среднем 0.80 гола за игру, пропускает 2.00
- Кипр забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропускает 2.00
Прогноз
С учетом слабой игры обеих команд в обороне и относительно неплохой результативности в последних матчах, есть все основания ожидать голы с обеих сторон. Болгария играет дома и постарается использовать преимущество поля, но нестабильность в обороне может стоить им победы. С высокой вероятностью матч завершится результативной ничьей.
Ставки на матч
- Точный счет 1:1 – коэффициент 6.00
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.90
- Ничья – коэффициент 3.10
- Индивидуальный тотал Болгарии больше 0.5 – коэффициент 1.55